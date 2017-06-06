Henkel’den ilk çeyrekte güçlü performans

Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen “Henkel piyasanın zorlu koşulları altında birinci çeyrekte güçlü bir ticari performans gösterdi. Tüketim ürünleri piyasaları artan promosyon ve fiyatlandırma baskısı ile karşı karşıya kaldı. Bu koşullarda satışlarımızı ve kazancımızı belirgin bir şekilde yükseltebildik ve satış gelirlerini de önemli ölçüde artırdık. İlk kez çeyrek satışları 5 milyar Euro'yu aştı. Faaliyet karı da yeni bir yüksek seviyeye ulaştı. Bu başarılı gelişme ve yüksek karlılığa tüm üç iş biriminin ve global ekibimizin güçlü bağlılığı sayesinde ulaşıldı.” dedi.

Hans Van Bylen sözlerini şöyle sürdürdü “Bu güçlü performans, lider markalarımız ve inovasyonlarımızın, müşterilerimize ve tüketicilerimize olan yoğun odağımızın, dijital faaliyetlerimizin hızlandırılmasının ve yüksek oranda kendini işine adamış global takımımızın eseridir. Bununla birlikte portföyümüzü de güçlendirdik ve iki önemli satın almaya imza attık.”

Hans Van Bylen 2017 mali yılı ile ilgili olarak ise “Genel olarak zorlu ve belirsiz olan piyasa ortamının yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Kur dalgalanmalarının devam etmesi ve ürün fiyatlarının artması bekleniyor. Ayrıca tüketim ürünleri piyasalarında promosyon ve fiyatlandırma baskısının daha fazla artacağını tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, kendimizi başarılı gelişmemizi sürdürmeye adadık” şeklinde konuştu.

Bu zorlu piyasa ortamında, Henkel mevcut mali yıl için genel görünümünü ise doğruladı: “Satışlarda %2 ile %4 oranında organik artış bekliyoruz. Vergi öncesi kar marjımızın %17’nin üzerinde, imtiyazlı hisse senedi başına karın ise %7 ile %9 arasında artmasını öngörüyoruz.” dedi.

2017'nin ilk çeyreğindeki satış ve kar performansı

2017 yılının ilk çeyreğindeki satışlar 5 milyar 64 milyon Euro ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve önceki yılın çeyreğine göre nominal olarak %13,6 kadar artış gösterdi. Bu büyümenin %1,1'ine olumlu kur etkileri katkıda bulundu. Özellikle The Sun Products Corporation'ın satın alımı sonucunda, satın alımların ve elden çıkarmaların katkısı %8,5’e ulaştı. Organik büyüme %4 oldu.

Organik büyümede tüm iş birimlerinin önemli katkısı oldu. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi, satışlarda %5,5 oranında güçlü bir organik büyüme gösterdiğini bildirdi. Beauty Care iş birimi, %2,3 oranıyla başarılı bir organik büyüme gerçekleştirdi. Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimi ise %3'lük güçlü bir organik büyüme kaydetti.

Gelişmekte olan piyasalar, organik satışlarda %6,7'lik güçlü bir artışla Henkel Grup'un organik büyümesine ortalamanın üstünde bir katkıda bulundu ve gelişmiş piyasalar %2,1'lik önemli bir organik satış büyümesi kaydetti.

Henkel tüm bölgelerde organik büyüme bildirdi: Batı Avrupa'daki satışlar %1,8 oranında yükseldi. Doğu Avrupa %4,4 oranında büyüme kaydetti. Afrika/Orta Doğu satışları %2,2 oranında yükseldi. Kuzey Amerika bölgesindeki satışlar %2,9 oranında artış gösterdi. Latin Amerika %8,2 oranında büyüme sağladı ve Asya-Pasifik bölgesi satışları %9,1 oranında arttı.

Faaliyet karı (EBIT) %13,8 oranında artarak, 854 milyon Euro'ya ulaştı. Üç iş biriminin tamamı bu olumlu gelişmeye katkıda bulundu.

Satış kazancı %0,1 oranında artarak %16,9’a yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık (EPS) %11 oranında artarak, 1,27 Euro’dan 1,41 Euro’ya yükseldi.

İş birimi performansları

Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi, ilk çeyrekte %5,5'lik çok güçlü bir organik büyüme gösterdi. Nominal olarak bölgedeki satışlar %7,1 artarak, 2 milyar 295 milyon Euro'ya yükseldi. Faaliyet karı %10,5 oranında artarak, 415 milyon Euro'ya yükseldi. Satış kazancı %18,1 oranıyla çok güçlü bir artış kaydetti.

Beauty Care iş birimi, ilk çeyrekte %2,3 oranında başarılı bir organik büyüme kaydetti. Nominal olarak, satışlar %6,4 oranınla artarak, 1 milyar 11 milyon Euro'ya yükseldi. Faaliyet karı önceki yılın çeyreğiyle karşılaştırıldığında %7,4 oranında bir artışla 169 milyon Euro'ya ulaştı. Satış kazancı önemli bir artış kaydetti ve %16,7'ye yükseldi.

Çamaşır & Ev Bakımı iş birimi, ilk çeyrekte %3’lük güçlü bir organik büyüme gösterdi. Nominal olarak, satışlar önceki yılın çeyreğiyle karşılaştırıldığında %29,5 oranında artarak, 1 milyar 726 milyon Euro'ya ulaştı. Satış kazancı %17,3 oranında gerçekleşirken, faaliyet karı %22,8 oranında artışla 298 milyon Euro'ya yükseldi. The Sun Products Corporation'ın satın alımı, satışlara ve faaliyet karına önemli oranda katkı sağladı.









Henkel, portföyünü satın almalarla güçlendirdi

Henkel bir anlaşma yaparak, GCP Applied Technologies'den global Darex Packaging Technologies işinin satın alınmasına imza attı. Ayrıca Meksika saç bakım şirketi Nattura Laboratorios'ın satın almasını da imzaladı.

2017'ye genel bakış onaylandı

Henkel 2017 mali yılına genel bakışı onayladı. Henkel’in, %2 ila %4 arasında bir organik büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Her iş biriminin de bu aralıkta organik büyüme gerçekleştirmesi bekleniyor. Henkel, satış gelirlerinde bir önceki yıla oranla %17’nin üzerinde bir artış öngörüyor. İmtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta ise %7 ile %9 arasında artış bekliyor.