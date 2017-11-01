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Henkel Yönetim Kurulu'nda Değişim

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:58
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Henkel Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Henkel’in Kuzey Amerika’daki Tüketim Ürünleri İş Birimi sorumlusu Jens-Martin Schwärzler (54), 1 Kasım 2017'den itibaren geçerli olmak üzere, Henkel Yönetim Kurulu'na atandı. Yönetim Kurulu’nda Pascal Houdayer'in (48) yerine geçecek olan Schwärzler, aynı zamanda Henkel Beauty Care İş Birimi’nin de sorumluluğunu üstlenecek.

Henkel Yönetim Kurulu'nda Değişim
 Konuyla ilgili bir açıklama yapan Henkel CEO'su Hans Van Bylen, “Jens-Martin Schwärzler'i, Beauty Care İş Birimimizi yönetmek üzere, ‘Yönetim Kurulu Üyesi’ olarak atamış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Jens-Martin Schwärzler, Beauty Care İş Birimi’ne dair geniş uluslararası deneyime ve bilgi birikimine sahip. Pascal Houdayer'e ise, Ev Bakım ve ardından görev aldığı  Beauty Care İş Birimlerimize olan bağlılığı ve değerli katkıları için teşekkür etmek istiyoruz. Kendisine kariyerinin ilerleyen dönemlerinde başarılar diliyoruz.” dedi. 
Jens-Martin Schwärzler, Henkel'e 1992 yılında katıldı. 2015’in başından bu yana, Kuzey Amerika’nın Tüketim Ürünleri İş Birimi’nden sorumluydu. Schwärzler liderliğinde Henkel, Kuzey Amerika'da Persil ve Schwarzkopf gibi markaları başarılı bir şekilde piyasaya sürdü. 

Sun Products Corporation'ın 2016’da alınmasının ardından, Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerinin; Stamford, Connecticut, ABD Doğu Yakası'nda ortak bir alana taşınarak, entegre edilmesi sürecine önderlik etti. 2008 ve 2014 yılları arasında, Beauty Care İş Birimi’nde vücut, cilt ve ağız bakımı global pazarlamasından sorumluydu. Bunun yanı sıra, Beauty Care İş Birimi’nde uluslararası satışı yönetirken, Batı Avrupa'daki Kozmetik Perakende İş Birimi’nin de sorumluluğunu üstlenmişti. Bunun öncesinde, Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Jens-Martin Schwärzler, Stuttgart-Hohenheim Üniversitesi'nden ekonomi yüksek lisans derecesine de sahip. 

Pascal Houdayer, Henkel'e 2011 yılında katıldı. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Dijital faaliyetlerden, Asya-Pasifik Bölgesi’nden ve Ev Bakım İş Birimi uluslararası pazarlamasından sorumluydu. 1 Mart 2016'dan bu yana Henkel Yönetim Kurulu üyesiydi. Henkel bünyesine katılmadan önce, tüketim ürünleri endüstrisinde, uluslararası alanda çeşitli yönetim pozisyonlarında görev aldı.

2016 mali yılında, Henkel Beauty Care 3.8 milyar Euro civarında satış ve 647 milyon Euro değerinde faaliyet kârına ulaştı. Henkel Beauty Care’in portföyünde vücut, cilt ve ağız bakım markalarının yanı sıra; tüketiciler ve profesyonel kuaförler için de saç kozmetik ürünleri bulunuyor. Schwarzkopf, Dial, Syoss, Fa ve Diadermine, Beauty Care’in en büyük ve en başarılı markaları arasında yer alıyor.


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