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HENKEL Yeşil Bir Gelecek için Çocuklarla Fidan Dikti

Tüm dünyada Çamaşır ve Ev Bakım, Beauty Care ile Yapıştırıcı Teknolojileri olmak üzere üç iş alanında lider marka ve teknolojileriyle faaliyet gösteren Henkel, sürdürülebilirlik konusunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

HENKEL Yeşil Bir Gelecek için Çocuklarla Fidan Dikti

Tüm dünyada Çamaşır ve Ev Bakım, Beauty Care ile Yapıştırıcı Teknolojileri olmak üzere üç iş alanında lider marka ve teknolojileriyle faaliyet gösteren Henkel, sürdürülebilirlik konusunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
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HENKEL Yeşil Bir Gelecek için Çocuklarla Fidan Dikti

Henkel, Ege Orman Vakfı’nın iş birliğinde İzmir Tire ilçesinin köylerinde öğrencilere çevre eğitimi verirken, aynı zamanda bölgede 1.448 fidanlık koru oluşturdu. Proje, Kurumsal Gönüllülük Programı kapsamında Henkel’in Sürdürülebilirlik Elçisi olarak faaliyetlerde bulunan çalışanları tarafından geliştirildi.    

Daha az çevresel ayak izi ile daha fazla değer yaratmayı hedefleyen, ayrıca sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Henkel, son olarak İzmir Tire’de önemli bir projeyi hayata geçirdi. Henkel, Tire’nin çevre köylerindeki okullarda Ege Orman Vakfı işbirliği ile öğrencilere doğa ve orman sevgisi, küresel ısınma, orman yangınları v.b. konularda eğitim çalışması gerçekleştirdi. 16 Aralık’ta ise projeyi geliştiren Henkel Sürdürülebilirlik Elçileri, öğrencilerle birlikte 26 dekar alanda 1.448 fidanlık “Henkel Korusu”nda fidan dikti. 

Henkel Sürdürülebilirlik Elçileri Serkan Çakar ve Özlem Şanlı Oyman geliştirdikleri projeyle ilgili olarak “Henkel’de müşteriler ve tüketiciler için olduğu kadar tüm toplum için de sürdürülebilir değer yaratmayı istiyoruz. Bunu yapabilmek için ise, sürdürülebilirlik gücümüzü tüm değer zincirimize yansıtmak için çalışıyoruz. Bununla birlikte aynı şirketler gibi her bir birey de davranışlarıyla daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilir. Sürdürülebilirlik Elçilerimizle çocuklarımıza bu farkındalığı kazandırmak üzere bu projede bir araya geldik. Ayrıca yarınlarımız için çocuklarımızla birlikte büyüyecek 1.448 ağaçtan oluşan bir koru meydana getirdik. Sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamalarında bulundular.  

Ağaçlandırma alanında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, “Dikilecek fidanlar fıstık çamı, badem gibi gelir getirici nitelikte olacak. Böylelikle kırsal kalkınmaya da destek vermiş oluyorsunuz. Doğaya katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.“ dedi. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 10.01.2018 12:44
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