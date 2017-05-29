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HEKİM HOLDİNG 40. İSTANBUL YAPI FUARINA KATILDI

29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:39
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Sektörüne kazandırdığı ilklerle faaliyet gösterdiği alanlarda öncü konumda olan Hekim Holding, 40. İstanbul Yapı Fuarı'nda Hekim Yapı A.Ş bünyesinde ki HEKİMBOARD, HEKİMPANEL, HEKİMPOR, HEKİMPAN; Prefabrik Yapı A.Ş. bünyesinde ki HEKİMPROFİL ve STEELİN olmak üzere toplamda 6 markasının yer aldığı 2 standıyla göz doldurdu.

HEKİM HOLDİNG 40. İSTANBUL YAPI FUARINA KATILDI
Avrupa’nın ve Türkiye'nin en gelişmiş Sandviç Panel hatlarından birine sahip olan ve aynı anda EPS, taş yünü ve poliüretan panellerin üretiminin tümünü gerçekleştiren işletmesi HekimPanel ile 2017'nin 2.yarısında 7 yeni formda poliüretan dolgulu sandviç paneller üretileceğinin müjdesini verdi. Üreteceği 7 yeni form ürün ile birlikte bünyesinde piyasada talep gören tüm ürün çeşitliliğine sahip tek firma unvanını kazanacak olan HekimPanel, üretimini gerçekleştirdiği panellerle birlikte; üretimini gerçekleştireceği 1 Hadve Fugalı Duvar Paneli, 3 Hadve Fugalı Duvar Paneli, 5 Hadve Fugalı Duvar Paneli, Yarım Sinüs Panel, Tam Sinüs Panel, G Form Panel ve Siding Panel isimli 7 yeni form ürününü de sektör duayenlerinin ilgisine sundu.


Hekim Holding'in; her iklim koşuluna uygun, kalıcı ve çok çeşitli kullanım amaçlarına sahip, hızlı inşa edilen yapı sistemi ve bu yapılarda kullanılan farklı kalınlık ve kesitlerde profil çeşitliliği ile hafif çelik yapı çözümleri sunan ve %90 geri dönüşümlü çelik malzeme ile yapılan yeni teknoloji ürünleri sayesinde sekiz kata kadar güvenilir yapılar inşa edebilen markası Steelin, ürün kalite ve teknolojisine, Sanal Gerçeklik Teknolojileri ile etkileşim de dahil edilerek sektöre yeni bir vizyon kazandıran uygulamalar ile 40. İstanbul Yapı Fuarı'nda ilgi odağı oldu. Steelin'in; iç duvar, dış duvar, çatı, tavan, ara kat döşeme detayları birebir uygulama ile gerçek ortamda sergilenirken, Sanal Gerçeklik Teknolojileri aracılığıyla aynı gerçek ortam içerisinde teknolojik uygulamalar da fuar katılımcılarına sunuldu.


Hekim Holding’in; çok katlı hafif çelik yapılar, endüstriyel tesisler, güneş enerji santralleri (GES) ve geniş açıklıklı özel projeler için nitelikli yapı profilleri üreten markası HekimProfil ise, Güneş Enerji Sistemleri taşıyıcı profilleri segmentindeki yeniliklerini 40. İstanbul Yapı Fuarı'nda sergiledi.

HEKiMStructureROBOT hattının üretim kabiliyetleri arasında yer alan değişik geometrik şekillerde bağlantı deliklerinin profil üzerinde açılması ile özel projelerinde ek bağlantı parçalarına gerek duymadan sistem kurulumu gerçekleşmesine imkan veren HekimProfil, bir taraftan yüksek mukavemet ve kaplamalı hammadde kullanımı ile müşterilerine zaman ve maliyet açısından ciddi kazanımlar sağlarken; bir taraftan da müşteri talepleri doğrultusunda projeye uygun olarak, talep edilen ölçü ve eksende delik delme, çapaksız kesim, profiller üzerine mürekkep püskürtmeli ve soğuk damga ile markalama, kişiye özel paketleme ve talep edilen boy ve ölçülerde EURONORM standartlarında imalat gerçekleştirmektedir.  

Anadolu Haber Ajansı
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