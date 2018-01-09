Heimtextil Fuarı başlıyor

Dünya ev tekstili sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Türkiye, 2018 yılındaki ilk ihracat atılımına Heimtextil Fuarı’na 251 firma ile katılarak başlıyor. Türkiye, dünyanın en büyük oyuncularının bir araya geldiği Heimtextil’de aynı zamanda fuarın en çok katılım sağlayan ülkelerinden biri. 3000’e yakın dünya firmasının yer alacağı Heimtextil, uzun yıllardır Türk ev tekstilinin yeni sezonda neler ürettiğini takip eden ziyaretçiler için büyük önem taşıyor.

Gerek tasarımları ve gerekse ürünler bazında dünyanın hemen her ülkesinden gelen tasarımcıların ve satın almacıların takip ettiği Türk standlarında bu yıl da döşemelik kumaşlardan, perdelere, masa ve mutfak örtülerinden banyo tekstiline, yatak odası tekstili ürünlerinden dekoratif kumaşlara birçok ürün yer alıyor.

Türk ev tekstili sektörünün çatısı olan TETSİAD da kuruluşundan itibaren fuara katılarak Türk ev tekstilini genel anlamda tanıtmayı sürdürüyor. TETSİAD (Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği) bu yıl tüm fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine, Türk Ev Tekstilinin tasarım ağırlığını anlatan ve renklerin tüm dünyada sosyal yaşantıdan ekonomiye kadar hayat içindeki değerlerini aktaran “COLORS EDITION” adında bir tasarım kataloğu sunacak. Özel olarak hazırlanan katalog 2018 yılı boyunca diğer tanıtımlarda da kullanılacak.



TETSİAD tarafından hazırlanan ve 25 yıldır yayın hayatına devam eden Hometextile Dergisi’nin 100. sayısının kutlaması Heimtextil Fuarı’nın açılış gününde gerçekleştirilecek. TETSİAD standında düzenlenecek olan renkli bir kokteyl ile fuara katılan firma temsilcileri ve davetliler, Jazz Salon Trio grubunun müziği ile unutulmaz bir akşam yaşayacaklar.

TETSİAD fuar boyunca Türkiye ülke markasının üzerine yapılandırdığı bir stratejiyle bu sene fuara gelmesi beklenen 70 bin civarındaki ziyaretçiye seslenecek ve tüm katılımcı ve ziyaretçileri aynı zamanda Nisan ayındaki EVTEKS APRIL’a davet edecek. Fuar konseptini APRIL EFFECT kavramı üzerine yapılandıran TETSİAD, Nisan ayındaki doğanın canlanışını, yenilikleri, tazelenmeyi ve uyanışı stand, dergi, Colors Edition kataloğu ve iletişim çalışmalarına yansıtıyor.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Aydın yaptığı açıklamada “Dünya ev tekstilinde tasarım ve üretimdeki gerçek büyüklüğümüz ve dünya firmalarının Türkiye ile ilgili algısı çok iyi bir noktada. Bunun için yıllardır hem TETSİAD hem de tek tek ev tekstili üretimi ve ihracatı yapan iş adamlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Şimdi amacımız katma değeri daha da yükselterek ihracat girdisini arttırmak.



Bu amaçla markalaşma, tasarım ağırlıklı üretimi arttırma, AR-GE ile inovatif ürün gamını çeşitlendirme ve iletişim konularına ağırlık veriyoruz. Tüm çalışmalarımız ülke içinde diğer kurumlarla işbirliği ile ve yurtdışında da firmalar ve trendsetterlarla ilişkilerle devam ediyor. 2018 yılının ihracat değerini katma değerler ile ne kadar yükseltirsek hem firmalarımız hem de ülkemiz adına kendimizi o kadar başarılı sayacağız. TETSİAD olarak bir başarı noktamız da bu yıl 24.’sünü düzenlediğimiz alanında dünyanın iki büyük fuarından biri olan EVTEKS fuarı ile EVTEKS’ten bir sonraki adım olan HOME&TEX fuarı. Bu iki fuarı dünya fuar ziyaret listesinde yine ilk sıralarda tutmaya ve tüm dünyadaki ev tekstilcilerini İstanbul’da da bir araya getirmeye gayret ediyoruz. ” diyerek yıllar süren çalışmalarındaki temel stratejilerini aktardı.