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​HEDİYELEŞMEK BILLY JEALOUSY İLE ARTIK ÇOK DAHA KEYİFLİ!

Billy Jealousy, yeni yıl yaklaşırken sunduğu ürün çeşitliliği ile doğru hediyeyi sevdiklerinize seçmenize yardımcı oluyor.

​HEDİYELEŞMEK BILLY JEALOUSY İLE ARTIK ÇOK DAHA KEYİFLİ!

Billy Jealousy, yeni yıl yaklaşırken sunduğu ürün çeşitliliği ile doğru hediyeyi sevdiklerinize seçmenize yardımcı oluyor.

26 Aralık 2017 Salı 13:15
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​HEDİYELEŞMEK BILLY JEALOUSY İLE ARTIK ÇOK DAHA KEYİFLİ!

Tüm kültürlerde süregelen hediye geleneği, farklı biçim ve içeriklerde olmasına ve sunulmasına karşın evrenseldir. Karşılık beklemeksizin içtenlikle verilen her hediyenin ve bu hediyeleşme geleneğinin ilettiği anlam ve duygu dili ise ortaktır.

Hediye seçimlerinde hediye aldığımız kişiye uygununu seçmek ayrı önem taşır. Hatta en ideali doğru hediyeyi seçebilmektir. Hediye seçerken, alacağımız kişinin o hediyeyi kullanabilmesi seçimlerimizde önem taşımalıdır. Tıpkı kendimize kişisel bakım ürünleri seçtiğimiz andaki önem gibi.

Kişisel bakım ürünlerinde cildimizi korumayı, nem dengesini desteklemeyi ve bunun gibi birçok farklı bakım rutinini günlük yaşantımızın bir parçası haline getiren Billy Jealousy, ürün çeşitliliğinin yanısıra özel sakal, traş, dövme ve yüz setleri ile de hediye seçenekleri arasında farklılaşıyor.

www.billyjealousy.com.tr adresinde satışa sunulan 6 kategoride toplam 50 ürün ile hem erkeklerin hem de kadınların bakımlı olmalarına katkıda bulunan Billy Jealousy, bakımlı olan insanların kendilerine daha çok güven duyduklarını ve bu durumun insan ilişkilerini de etkilediğinin farkında. İşte bu nedenle doğru tercihlerde bulunarak, olumlu sonucu daha kısa sürede alabilmemiz için mutlaka ihtiyaca yönelik ürün kullanmak gerektiğinin altını çizen Billy Jealousy, yeni yıl yaklaşırken sunduğu ürün çeşitliliği ile doğru hediyeyi sevdiklerinize seçmenize yardımcı oluyor.

Hediye seçimlerinde klişelerin dışında olmak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken bu websitesinde, ziyaretçiler sevdiklerinin stil ve tarzlarına uygun pek çok seçenek bulabilecekler.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 13:40
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