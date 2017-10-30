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Hediyeleri İle Fark Yaratmak İsteyenlere Özel Site

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:18
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Öğretmenler gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenci kendileri için emek veren öğretmenlere hediye arama telaşından düştü.

Hediyeleri İle Fark Yaratmak İsteyenlere Özel Site
Sevdiklerinize ufak bir hediye almak bile onları düşündüğünüzü ve onlara değer verdiğinizi anlatmanın en kolay yoludur. Fakat yine de hediye seçiminde titiz davrananlar bulunuyor. Her şeyi kolay kolay beğenmeyenler için farklı ve orijinal seçeneklerin bir arada bulunduğu hediyesepeti.com oldukça ilginç bir alışveriş sitesidir.
 
 Birbirinden Farklı Seçenekler
 
 Hediyesepeti öğretmenler günü hediyesi için farklı seçenekleri bir arada bulundururken bu hediyeleri kişiye özel hale getirebilmek imkânına da sağlamaktadır. Uygulanan bu sistem sayesinde seçilen hediyelerin üzerine öğretmenlerin isimleri yazdırılabilir. Örneğin sürekli akıllı tahta kullanan bir öğretmen için flash bellek oldukça önemli bir aparattır. Ahşap çerçeveli bu flash bellek üzerine öğretmeninizin ismi ne yazdırarak aldığımız hediyeyi daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Bunun yanı sıra matematik öğretmenleri için oldukça hoş ve eğlenceli bir seçenek olan duvar saati hediye edebilirsiniz. Fakat bu duvar saati üzerinde bulunan matematik formülleri sayesinde diğer saatlerden ayrılmaktadır.
 
  Klasik giyim tarzından yana olan bir öğretmen için ise üzerinde öğretmenlerin öğrencileri için sık sık kullandığı ya klasik hale gelmiş cümlelerin yazıldığı eğlenceli bir kravat başka bir hediye seçeneğidir.
 
 Mağaza Mağaza Gezmeye Son
 
  Hayatımızda özel bir yeri olan öğretmenlerimiz için ismi onlara eğlenceli Oscar heykelcikleri ile mutlu edebilirsiniz. Yine bu heykellerin üzerine de sizin için anlam ifade eden cümlelerle birlikte öğretmeninizin ismini yazdırabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra kişiye özel kupa, anahtarlık, kalem, yine isimlerin baş harfi yazdırılmış olan kol düğmeleri, ışıklı dünya küresi, pusula gibi pek çok farklı seçeneği öğretmene özel hediye olarak düşünebilirsiniz. Tüm bu ürünlerin bir arada bulunduran hediye sepeti sadece bilgisayar başında alışveriş yapma avantajına sizlere sağlıyor. Bu sayede farklı orijinal hediye aramak için mağaza mağaza gezme gibi bir sıkıntı ortadan kaldırılmış oluyor. Kitap ayracı, cep aynası, özel tasarım not defterleri ve daha pek çok seçenek arasından okul hayatında olduğu kadar özel hayatta da birçok deneyim kazanmaya yardımcı olan öğretmenler için uygun bir hediye mutlaka bulacaksınız.

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