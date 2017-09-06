Hedefleri 2 yılda 10 milyon soğuk kahve tiryakisi

Yapılan araştırmalara göre Türk insanının sadece yüzde 14’ünün soğuk kahveyi keşfettiğini vurgulayan Thila Coffee Kurucusu Ferhat Duman, Türkiye’de soğuk kahve alışkanlığında uzun vadede köklü bir değişim için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Türkler’in damak tadına bakıldığında sıcak içeceklerin soğuk versiyonlarının ilk etapta çok da kabul görmediğinin altını çizen Duman, şunları söyledi:

“Sıcak bir bardak çayı, yaz-kış tüketen insanımız, birkaç yıl öncesine kadar “soğuk çay” nedir bilmezken, damak tadına uyarlanan soğuk çaya iyiden iyiye adapte olmuş durumda. Buna karşılık “soğuk kahve”nin de özellikle genç kitle tarafından popülerliğinin arttığını da gözlemliyoruz. Ancak aslına bakarsanız mevcut soğuk kahveler bizim damak tadımıza çok da uygun değil. Piyasadaki firmaların hemen hepsi, Avrupalının damak tadına göre üretilen ve Avrupa’dan ülkemize ithal edilen kahveleri, Türk insanının sevmesini bekliyor. Aslında, yapılan bu strateji satış-pazarlama ilkelerine de ters düşüyor. Biz Thila Coffee olarak, kahvenin ana vatanı Yemen’in Thila köyünden getirdiğimiz çok özel kahve çekirdeklerini, yine özel bir metotla işleyerek kahveseverlerle buluşturuyoruz. Kısa süre içinde çok sevilen Thila Coffee markamız hem genç hem orta yaş kitle tarafından büyük ilgi gördü. Biz kararlıyız; soğuk kahvede Türkiye’de bir devrim başlatacağız. Birden fazla kahve çeşidine yer verdiğimiz markamızda, içimi oldukça yumuşak, gerçek anlamda serinlik veren ve damak tadımıza uygun soğuk kahvelerle 2 yıl içinde 10 milyon soğuk kahve tiryakisi yapacağız.”