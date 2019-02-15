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'HEDEFİMİZ PAZAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK'

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, “Pazardaki liderliğimizi aynı şekilde devam ettirmek en büyük hedefimiz. Pazarı büyütmek, dikiş makinelerinde yine birçok ilke imza atmak, eğitime desteği artırarak devam ettirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor” dedi.

'HEDEFİMİZ PAZAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK'

Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, “Pazardaki liderliğimizi aynı şekilde devam ettirmek en büyük hedefimiz. Pazarı büyütmek, dikiş makinelerinde yine birçok ilke imza atmak, eğitime desteği artırarak devam ettirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:00
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'HEDEFİMİZ PAZAR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK'

Türkiye pazarına 1904 yılında giren ve geldiği noktada yüzde 98 pazar payına sahip olan Singer, toplam bin adet bayi ve zincir mağazaya sahip. Kadın istihdamı konusunda projeler üreten Singer, kadın istihdamı için bu yıl özel bir proje yapmayı ve kadınların iş sahibi olabilmeleri için avantajlar sunmayı planlıyor. Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak, Singer Türkiye olarak yaptıkları yatırımları ve kadın istihdamı konusundaki çalışmalarını Ekovitrin’e anlattı.

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