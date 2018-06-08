Haziran’da bol ödüller LEGOLAND® Discovery Centre’da

Bayrampaşa Forum AVM içerisinde yer alan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, karnelerin alındığı hafta sonu ve Babalar Günü’nü kapsayan Haziran ayında 3-10 yaş arası çocuklar ve aileleri için çok özel etkinlikler sunuyor. Birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler, ödüllü yarışmalar ve hazine avı oyunu için LEGOLAND® Discovery Centre’ı ziyaret etmeyi unutmayın.

Karne Hafta Sonunda Tatile Eğlenceli Merhaba

Karnelerini alan minikler 9-10 Haziran tarihlerinde LEGOLAND® Discovery Centre’a gelerek bir okul senesini daha bitirmiş olmanın rahatlığıyla gönüllerince eğlenecekler. Krallık Macerası’nda yarışma, sürpriz hediyeli zarfın bulunacağı Hazine Avı ve renkli kartonlarla yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan Pakolino atölyesi yaz tatiline merhaba demek için en iyi seçenekler.

En Eğlenceli Babalar Günü

17 Haziran Babalar Günü’nde babalar ve çocuklarını LEGOLAND® Discovery Centre’da unutulmaz maceralar bekliyor. 13:00 – 14:00 saatleri arasında düzenlenen atölye de katılımcılar LEGO® parçalarından kendi arabasını tasarlayarak LEGO® Yarışçıları alanında yarıştıracak. Yarışma sonunda en hızlı ilk üçe LEGO® Technic BMW seti hediye edilecek. Ayrıca sürpriz ödüllü Hazine Avı ile babalar ve çocukları en eğlenceli Babalar Günü’nü yaşayacak.

Ramazan’a Özel İndirim Fırsatından Yararlanın

Karne hafta sonunda gönlünce eğlenmek isteyen minikler ve Babalar Günü’nde macera yaşamak isteyen babalar ve çocukları aynı zamanda Merlin Entertainments Ramazan kampanyasından faydalanabilir. Paylaşmanın ve ailecek vakit geçirmenin ön plana çıktığı Ramazan ayında, Madame Tussauds İstanbul, SEA LIFE İstanbul ve LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’a giriş biletleri çocuk ve öğrenciler için 45 TL yerine 25 TL, yetişkin biletlerini ise 57 TL yerine 35 TL. Ramazan ayı boyunca satın alınan indirimli biletler, satın alınan tarihten itibaren 30 gün boyunca istenilen zamanda kullanılabilir.