"HAZIR GİYİMDE YILIN MARKASI" GIOVANE GENTILE

‘Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ Jürisi tarafından ‘Hazır Giyimde Yılın Markası Ödülü’ne layık görülen Giovane Gentile’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu’na ödülünü, 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun takdim etti.

Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, “Öncelikle bizi bu ödüle layık gören Ekovitrin ekibine ve jürisine çok teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık olabilmek için çok daha fazla çalışacağız” şeklinde konuştu.

Giovane Gentile, dünyada 24 ülkede toplam 110 satış noktasında müşterilerin beklentileri ve dünya trendlerine uygun tasarladığı koleksiyonlarla hizmet veriyor. 2016 yılından itibaren Türkiye perakende pazarına hızlıca giriş yaparak, Türkiye’de 33 mağaza ile modayı takip eden ve şıklığı arayan erkeklerle buluşan Giovane Gentile ve Giovane G. Designers, özgün tasarımlarını usta ellerle birleştirerek, özgürce yaşamayı seven her erkeğin kendi stil manifestosunu yazmaya davet ediyor.

Üretim teknolojilerini yakından takip ederek, dünyadaki gelişmeleri üretim kalitesine entegre eden, kumaş ve yardımcı malzemelerde en iyi kaliteyi koleksiyonlarına uygulayıp müşterilerini bu konuda da memnun etmeyi başaran Giovane Gentile, perakende mağazacılık konusunda günün konseptlerini, koleksiyonları ile birleştirerek piyasaya sunuyor.

