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Hayvan hakları ihlalleri raporu açıklandı

14 Nisan 2017 Cuma 15:17
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- Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM), 2016 yılı boyunca raporlanan hayvan hakları ihlallerini açıkladı.

Hayvan hakları ihlalleri raporu açıklandı
İSTANBUL (AA) -  Hayvan Hakları İzleme Merkezi (HAKİM), 2016 yılı boyunca raporlanan hayvan hakları ihlallerini açıkladı.

HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, Aynalıgeçit Etkinlik Mekanı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, HAKİM'in hayvan hakları ihlallerini raporlamaya devam ettiğini belirtti. 

2016 yılında en az 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayat hakkı ihlali yapıldığını ifade eden Özgüner, şunları kaydetti:

''2016 yılında en az 8 milyon 216 bin 506 işkence vak'ası, en az 1 milyar 505 milyon 382 bin 792 özgürlüğü kısıtlama vak'ası, en az 42 milyon 711 bin 818 beden dokunulmazlığı vak'ası, en az 2 milyon 979 bin 758 cinsel şiddet vak'ası raporlanmıştır. 2016 yılında hayvanlara yönelik kötü muamele, işkence ve öldürme gibi fiiller nedeniyle 229 şahsa para cezası uygulanmıştır. Bu tür haksız fiillere ise 526 lira idari para ceza uygulanmaktadır. 2017 yılında ise bu ceza 546 liraya çıkartılmıştır. 2016 yılında kötü muamele nedeniyle el konulan hayvan sayısı ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre 157'dir.''

Özgüner, toplumun her kesimin bütün canlılara adil davranması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Toplantıya oyuncu Özge Özder de katıldı. 


Anadolu Haber Ajansı
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