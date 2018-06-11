Hayırseverlerin bağışları 200 bin kişiye ulaştı

Üsküdar’ın manevi sultanı Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri’nin asırlar önce yoksulluk ve cehaletle mücadele etmek için kurduğu Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, bağışçılarının destekleriyle topladığı yardımları bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dünyanın dört bir köşesinde Ramazan heyecanını paylaşan Vakıf, Ramazan boyunca Müslümanlar için Hüdayi Sofraları açtı ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yaptı.

Bayram boyunca yapılan yardımların devam edeceğini belirten Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, “ Toplanan zekat, fitre ve fidye bağışlarını iftar ve erzak paketi yardımları olarak yurtiçi ve yurtdışında mazlum, mağdur ve kimsesizlere ulaştırdık. Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmaya çalıştık. Hayırseverlerin yardımları çocuk, kadın, genç ve yaşlı binlerce Müslüman’ın yarasına melhem oldu” dedi. Eryılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı olarak Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş-Arakan, Burkina Faso, Filistin-Gazze, Gana, Gürcistan, Sudan, Suriye ve Makedonya gibi yaklaşık 40 ülkede iftar çadırları kurarak ortalama 155 bin kişiye ulaştık. Temel gıda yardım ürünlerine ihtiyacı olan ortalama 35 bin kişiye de erzak kumanyası dağıttık. Bu yardımlar dışında Vakıf olarak ülkemiz dahil Afrika, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere 40 ülkede Kur’an kurslarımız, yetimhanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, anaokulu, ilkokul, İmam-Hatip ve ilahiyat gibi eğitim kurumlarımızla, dar gelirli ailelere eğitim desteğinde bulunuyoruz.”

İnternet Üzerinden de Bağış Yapılıyor

Eryılmaz, “Bayram boyunca yurt içinden ve yurt dışından bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız, www.hudayivakfi.org sitesinde yer alan online bağış bölümünden, anlaşmalı banka hesaplarına havale veya eft yolu ile veya ‘İftar, Fidye, Fitre’ kelimelerinden birini yazıp 4948’e SMS atarak 20 TL bağışta bulunabilecekler.Bağış için gönderilen tek bir mesaj bile ordaki insanların hayatlarını değiştirebilir” dedi.