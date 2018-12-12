Haydar Aliyev'i rahmetle anıyoruz

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı, vefatının 15'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı başında düzenlenen törene katıldı.Aliyev'in yanı sıra aile bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratların da katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı çalındı, Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da büyükelçilik çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in de eşlik ettiği Özoral, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına da çiçek bıraktı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 15. yılında Sarıyer'deki Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Sarıyer'deki Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporla İş Üzre Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Haciyev, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, konsolosluk personeli ile Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar ve akademisyenler katıldı.Başkonsolos Mesim Hacıyev ve törene katılanlar, park içinde bulunan Haydar Aliyev ile Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıtları önüne gül bıraktı.

HABER: KAMURAN ABACIOĞLU