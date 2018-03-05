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Hayat Kimya, Türk markalarını Afrika’ya sevdirdi

DEİK Türkiye – Nijerya İş Konseyi Başkanı, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, “Afrika kıtasında 13 senelik deneyimimizle, Türk markalarımızın küreselleşmesini sağlıyoruz. Hayat Kimya olarak Türkiye’den sonraki ilk üretim yatırımını 2005’te Cezayir’e yaptık. Sadece 2017’de Mısır ve Nijerya’ya toplam 200 milyon USD değerinde üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Türk markalarımızı seven ve lider yapan tüketicileriyle Afrika, Türkiye için cazip bir pazar” dedi.

Hayat Kimya, Türk markalarını Afrika’ya sevdirdi

DEİK Türkiye – Nijerya İş Konseyi Başkanı, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, “Afrika kıtasında 13 senelik deneyimimizle, Türk markalarımızın küreselleşmesini sağlıyoruz. Hayat Kimya olarak Türkiye’den sonraki ilk üretim yatırımını 2005’te Cezayir’e yaptık. Sadece 2017’de Mısır ve Nijerya’ya toplam 200 milyon USD değerinde üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Türk markalarımızı seven ve lider yapan tüketicileriyle Afrika, Türkiye için cazip bir pazar” dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 15:56
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Hayat Kimya, Türk markalarını Afrika’ya sevdirdi

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, hızlı tüketim sektöründe, yatırım yaptığı ülkelerde lider veya ikinci konumda bulunan Hayat Kimya’nın, ilk yurtdışı yatırımını Cezayir’e 13 yıl önce deterjan fabrikasıyla yaptığını belirtti. Hayat Kimya’nın 2017 sonunda Molfix ile Cezayir ve Nijerya’da pazarın lideri, Mısır’da ise pazar öncüsü olduğunu belirterek, Afrika’ya yatırım konusunda değerlendirmede bulundu. Aksoy, “Afrika ülkeleri önemli bir ekonomik değişimden geçiyor. 2006’da Türkiye’nin dış ticaret hacmi 4.5 milyar dolarken bugün 20 milyar dolara yükselmiş durumda. Afrika’da hızlı tüketim, enerji, kimya, tarım gibi birçok sektörde yüksek potansiyel var” şeklinde konuştu.

Aksoy, “Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri, hem mesafe hem de kültürel olarak Türkiye’ye yakın. Hayat Kimya olarak Cezayir, Mısır ve Nijerya ile Afrika’da 13 yıllık deneyimimiz ve liderliğimiz, yeni girdiğimiz pazarlarda da bize ışık tutuyor. 2017’de Türkiye’nin en büyük 32. İhracatçısı olarak Hayat Kimya’nın markalarının globalleşmesinde, Bangladeş’ten Kenya’ya, bebeklerin Molfix giymesi, evlerde temizlik için Bingo kullanılması bize şevk veriyor” dedi.

Türkiye ve Afrika yatırımlarına devam

2017’de Kocaeli’ndeki üretim kampüsüne yaptığı 800 milyon TL değerindeki 2 üretim tesisi ve depo yatırımıyla 600 kişiye ek istihdam sağlayan Hayat Kimya, aynı sene içerisinde Afrika’da Mısır ve Nijerya’daki iştiraklerinde temizlik kağıdı ve bebek bezi üretim tesislerine toplam 200 milyon USD yatırım yaptı.

Türkiye’nin en büyük 32. ihracatçısı konumuyla, Afrika’da 22 ülkeye ihracat

Bugün Dünyanın en büyük 5. markalı bebek bezi üreticisi ve Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük kağıt üreticisi konumunda olan Hayat Kimya, TİM en büyük ihracatçılar listesinde 32. sırada yer alıyor. Afrika’da bulunan 54 ülkenin 22’sine Türkiye’den güçlü markalarını ihraç ediyor.

Afrika’da Türk markalarını lider yaptı

Hayat Kimya, bugün Bingo, Test, Molfix, Molped, Papia ve Familia markalarıyla Cezayir, Mısır ve Nijerya’da ev bakım, hijyen ve temizlik kağıdı kategorilerinin lider markaları arasında yer alıyor. Hayat Kimya, Cezayir, Nijerya ve Mısır’daki ev bakım, hijyen ve kağıt üretim tesisleri ve organizasyonlarında toplam 2.500 kişi istihdam ediyor.2017 sonunda Molfix ile Cezayir’de %36, Nijerya’da %51’lik payla pazarın lideri konumunu korurken, Mısır’da ise %22 ile pazar öncüsü konumunda.

Afrika’nın sorumlu Türk üreticisi Hayat Kimya, anne ve bebeklere dokunuyor

Hayat Kimya bulunduğu ülkelerde topluma fayda sağlayarak büyük üreticiliğin sorumluluğunu yerine getiriyor. Cezayir’de HüsseinDey Hastanesi’nin pediatri bölümündeki odaları yenileyerek 2 bin çocuğun daha iyi koşullarda tedavi olabilmesine olanak sağlayan Hayat Kimya, yine Cezayir’de, 5 farklı şehirde kullanılmayan kıyafetlerin toplanılıp Bingo deterjanlarla yıkanıp, temizlenip, paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için “Bingo Clothing Bank” projesini başlattı. Proje hayata geçtiğinden bu yana binlerce ihtiyaç sahibi kıyafetlerine kavuştu.

Nijerya’da ise Molfix 2 bin 200 hastanede 350 bine yakın anneye, bebek bakımı bilgilendirilmesi yaptı, 100 bin anneye hijyen eğitimi sağladı. 2 milyon adete yakın Molfix, imkanı olmayan bebekler dağıtıldı.

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