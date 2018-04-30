Havada 10 milyar dolarlık şov

410 bin metrekarelik alan üzerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük fuar organizasyonlarından biri olarak Türkiye’nin marka organizasyonları arasındaki yerini alan Eurasia Airshow’da beş gün boyunca statik alanda 81 hava aracı sergilendi. 130 bin kişinin ziyaret ettiği organizasyon, gerçekleştirilen 150 uçuş gösterisi ile Singapur ve Dubai Airshow’u geride bırakarak rekor kırdı.

Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getiren Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25 - 29 Nisan 2018 tarihlerinde turizmin başkenti Antalya’da gökyüzünün yıldızlarını bir araya getirdi. Antalya ekonomisine de büyük katkı sağlayan organizasyonda, 63 ülkeden uluslararası sektör profesyoneli ile toplamda 130 bin ziyaretçi ağırlandı.

Eurasia Airshow ilklerin adresi oldu

Açılış gününde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de bulunduğu Eurasia Airshow’da U.K RAF Voyager, Qatar Airways Airbus 350- 1000, Leanordo C-27J Spartan ve Antonov AN-178 uçaklarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Dünyada sadece bir adet olan ve Türkiye’ye ilk kez gelen Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağının da yer aldığı Eurasia Airshow’da dünyanın en büyük ikinci uçağı olan Antonov 124 de Türkiye’de uçuş gösterisi yapan en büyük uçak oldu. Askeri ve sivil hava araçlarının ilk kez birlikte yer aldığı organizasyonda, T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, ilk kez birlikte gösteri yaptı.

Rusya İran’a 20 adet Superjet 100 sattı

Türkiye'de bir fuarda iki ülkenin yaptığı en büyük anlaşmaya da ev sahipliği yapan Eurasia Airshow’da Rus Sukhoi şirketi İran Airtour’a 20 adet Superjet 100 sattı. İran Airtour, 2019 yılında teslim alacağı 20 adet Superjet 100 için 1 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı. Rus Sokhoi şirketi toplamda 104 adet Superjet 100 satarak 5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Eurasia Airshow’da ayrıca Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu geliştirmesi projesi için Otonom Teknoloji ile Kapadokya Balon Bakım Merkezi arasında işbirliği sözleşmesi, Anova Mühendislik ile Figes A.Ş. ve Er Makina arasında işbirliği sözleşmesi ve Havelsan ile THY Teknik arasında ortak girişim işbirliği sözleşmesi de gerçekleşti.

Türkiye, gökyüzünde dünyaya gövde gösterisi yaptı

T.C. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Eurasia Airshow’da dünyaya gövde gösterisi yaptı. S-70, AB 412 ve UH-60 model helikopterlerin katımıyla gerçekleştirilen personel atma ve kurtarma gösterilerinin yanı sıra yine Türkiye’de üç kurumun ilk defa birlikte yer aldığı helikopter şovları izleyenleri büyüledi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan Türkiye'nin savunma sanayiindeki gururu ATAK helikopteri de gösteri uçuşuyla nefesleri kesti. Türk Yıldızları da gösterileriyle herkesi kendine hayran bıraktı.



Dünyanın en büyük ikinci uçağı Antonov 124’ün de uçuş gösterisi yaptığı Eurasia Airshow’da pilot olmaya meraklı çocuklar ve gençler muhteşem bir deneyim yaşadı. Dev uçağın kalkış anı büyük bir heyecan yaratırken uçak, ziyaretçilere kapılarını da açtı. Ziyaretçiler, Antonov 124’ün içini görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Organizasyonda ayrıca Türkiye’de ilk kez görücüye çıkan İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Royal Air Force uçağı Airbus KC2 Voyager A330-243 MRTT, yerli üretim olan ATAK helikopteri, 70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yakından görülebildi. Son iki günü halka açık olan fuarda, Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak havacılık tutkunları ile buluştu.

Eurasia Airshow, Bronco Demo Team’in nostaljik uçağı OV-10, Polonya Hava Kuvvetleri’nden askeri jet MIG-29 ve Türkiye’ye ilk gelen Antonov AN-70 gibi dünyaca ünlü uçakların gösterine ev sahipliği yaptı.