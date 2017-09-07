Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'nın, yarın itibaren bir hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 4 şehrin yarından itibaren bir hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağının tahmin edildiği belirtildi.

Gelecek hafta sonuna kadar bölge genelinde yağışın beklenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının tüm bölgede hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 25 derece olan Eskişehir'de, en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 33-35 santigrat derece arasında, uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 27 derece olan Bursa'da 32-37 santigrat derece arasında, uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 25 derece olan Bilecik'te 32-36 santigrat derece arasında, uzun yıllar eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 25 derece olan Kütahya'da 31-34 santigrat dereceler arasında olacağı tahmin edilmektedir."

Açıklamada, mevsim değişikliğiyle birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de vurgulandı.

Anadolu Haber Ajansı