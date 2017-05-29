Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zekeriya N.(25), yönetimindeki 34 ZTP 76 plakalı otomobil Hassa-Gaziantep karayolu Gülkent Mahallesi mevkisindeki kavşakta Ali Polat (78) idaresindeki 31 U 3347 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Polat olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Zekeriya N, daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polat'ın cenazesi de olay yerindeki işlemlerin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Haber Ajansı