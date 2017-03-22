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HATAY'DA BİR ASKER ŞEHİT OLDU

22 Mart 2017 Çarşamba 12:38
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Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit düştü

HATAY'DA BİR ASKER ŞEHİT OLDU
ANKARA (AA) - Hatay'da Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit oldu. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bu sabah saat 08.45 sularında 2'nci Hudut Alay Komutanlığı, Reyhanlı Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir askerin, nöbet görevi esnasında Suriye'deki PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşi ile şehit olduğu belirtildi.

Söz konusu bölgeye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında ateş açılarak misliyle mukabelede bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şehit asker için Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Türk milletine başsağlığı dilendi. 

Anadolu Haber Ajansı
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