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HASANOĞLU Şirketler Grubu 25'inci yılını kutladı

Hasanoğlu Şirketler Grubu tarafından düzenlenen 25’inci yıl gala gecesi Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Gecede grup bünyesinde 15 yıl ve üzerinde çalışanlara Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu tarafından ödül takdim edilirken, yeni logo ve kurumsal film de katılımcılarla paylaşıldı.

HASANOĞLU Şirketler Grubu 25'inci yılını kutladı

Hasanoğlu Şirketler Grubu tarafından düzenlenen 25’inci yıl gala gecesi Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Gecede grup bünyesinde 15 yıl ve üzerinde çalışanlara Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu tarafından ödül takdim edilirken, yeni logo ve kurumsal film de katılımcılarla paylaşıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 14:29
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HASANOĞLU Şirketler Grubu 25'inci yılını kutladı

Hasanoğlu Şirketler Grubu tarafından düzenlenen 25’inci yıl gala gecesi 17 Kasım 2018 tarihinde Wow Hotels & Convention Center’da gerçekleştirildi. Hasanoğlu Şirketler Grubu’nun tüm çalışanları, iş ortakları ve misafirlerinin katılım gösterdiği gala gecesinde grup bünyesinde 15 yıl ve üzerinde çalışanlara Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu ve Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hasanoğlu tarafından ödül takdim edildi, yeni logo ve kurumsal film katılımcılar ile paylaşıldı.

Gecenin açılış konuşmasını Haluk Hasanoğlu yaptı. Açılış konuşmasında grubun dünü, bugünü ve yarınına yönelik yaptıkları çalışmaları, yenilenen kurumsal imaj ve hedeflerini anlatan Haluk Hasanoğlu, “Kurucumuz rahmetli Mustafa Hasanoğlu’nun öncülüğünde, kalite ve güven prensibiyle, 1993 yılında başlayan hikayemiz; kendisinin çalışma azmi ve geniş vizyonu ile kısa sürede önemli projeleri sonlandırmamızı sağladı. Hem kamu alanında hem de özel sektörde geliştirilen projeler ile çok geçmeden aynı sektörde faaliyet göstermek üzere kurulan grup şirketlerimiz, sektörde hızla yükselmemize vesile oldu. Projelerimizdeki yenilikçi yaklaşım ve kullanmış olduğumuz yüksek teknoloji ile hem kamu alanında hem de özel sektörde farkımızı ortaya koyarak, markamızı daha güçlü ve bilinir bir hale getirdik” dedi.

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Son Güncelleme: 07.12.2018 15:45
Anahtar Kelimeler:
DergiEkovitrin DergisiHasanoğlu İnşaat
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