Hareket, Türkmenistan Garabogaz Gübre Fabrikası’nda montajlara devam ediyor

Hareket, proje kapsamında 34 metre çapında, 191 ton ağırlığında ve 5 metre yüksekliğindeki tank kapağını 25 metre yukarıya kaldırma operasyonunu başarıyla tamamladı. Çalışma sırasında 600 tonluk Demag CC 2800 paletli vinç kullanıldı. Hareket, proje için ayrıca 16 mobil vinç, 1600 tonluk Demag CC 8800, 600 tonluk Demag CC 2800 paletli vinç, manlift-platform kiralaması, lifting engineering ve rigging hizmetlerini de sağlıyor. 2016 Eylül ayında ekipman montaj çalışmalarına başlayan Hareket, bugüne kadar 30 ton üzeri toplam 114 ekipmanın montajını başarılı bir şekilde tamamladı.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği - 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Hareket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.