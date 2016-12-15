Hamile kadın 7 saat sonra hastaneye ulaştırıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır’da kar ve tipiden dolayı yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karacomak köyünde yaşayan Delal Soysal'ın (18) doğum sancılarının başlaması üzerine, yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri de köyün yolunun kar yağışı ve tipi yüzünden kapalı olması nedeniyle, durumu İl Özel İdaresine bildirdi.

Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresince oluşturulan iş makinesi desteğindeki ekip ile köye doğru hareket etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri ile açtığı yolda ambulansla ilerleyerek, Soysal'a ulaşmaya çalıştı.

Ambulanstaki sağlık görevlileri, yolun kaygan olması ve tipi yüzünden yolda ilerleyemeyince, İl Özel İdaresine ait 4 çeker bir araç ile Soysal'ın evine ulaştı.

Soysal'ı bu araçla alıp, ambulansa koyan sağlık görevlileri ve İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla hamile kadını Iğdır Devlet Hastanesi Kadın Doğum Ünitesi'ne kaldırabildi.

Genç kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Köy sakinlerinden İsa Kızıltaş, zorlu kış şartlarda köylerine kadar gelerek Soysal'ı hastaneye ulaştıran ekiplere teşekkür ettiğini belirterek, "Bu karda, kışta vatandaşını düşünen devletimiz var olsun." dedi.

Anadolu Haber Ajansı