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Hamidiye Su'ya yüzde 50 zam!

İBB tarafından yapılan zamların arasında bir yenisi daha eklendi. 9 lira olan Hamidiye suyun fiyatı 11 liraya, 1 lira olan 0,5'lik suyun fiyatı 1,5 liraya çıktı.

Hamidiye Su'ya yüzde 50 zam!

İBB tarafından yapılan zamların arasında bir yenisi daha eklendi. 9 lira olan Hamidiye suyun fiyatı 11 liraya, 1 lira olan 0,5'lik suyun fiyatı 1,5 liraya çıktı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:30
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Hamidiye Su'ya yüzde 50 zam!

Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son dönemde zam haberleriyle gündemde.

Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu.

KÜÇÜK SU 1,5 LİRA

İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira.

1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

Son Güncelleme: 04.09.2019 15:45
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