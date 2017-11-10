Hamdi Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

Çalışanlarına sağladığı olanaklar ve insan odaklı yaklaşımıyla iş dünyasında toplumsal fayda anlayışının global öncülerinden olan Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya, ABD’de kurduğu Chobani adlı yoğurt markasına ait 6 bin 500 metrekarelik yeni bir binanın temellerini attı. Idaho eyaletinin Twin Falls kasabasında bulunan “dünyanın en büyük yoğurt fabrikası” ünvanına sahip Chobani tesisleri, yeni bina ile birlikte bölgedeki “ayak izini” büyüterek kasabayı bir Yoğurt Vadisi’ne dönüştürecek.

Chobani’nin global ar-ge ekibine ev sahipiği yapacak olan binada, 1.000 kişilik Chobani personeli için spor merkezi de yer alacak. Chobani tarihini ve yerelde yaptığı çalışmaları daha yakından takip etmek isteyen bölge halkı ve ziyaretçilerine açık olacak. Ulukaya’nın çalışanlarına daha iyi bir hayat sağlama ve topluma “geri verme” anlayışının bir yansıması olarak planlanan tesisin 2018 yazında tamamlanması bekleniyor.

Hamdi Ulukaya: Daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzu ileri taşıyacak

Yeni binanın temel atma töreninde konuşan Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şunları söyledi:

“Idaho’daki evimiz, yalnızca çalışanlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma duyduğumuz şükranı ifade eden bir yer değil. Burası aynı zamanda yaratıcılığa ilham verecek, daha fazla inovasyon için motivasyon yaratacak ve bizi daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzda ileri taşıyacak.”

Sürdürülebilir ve akıllı tasarım

Tasarımının merkezine şeffaflık ve gün ışığını alan yeni Chobani binasının 2 bin 800 metrekarelik bölümünde cam kullanılacak. Çalışanlar, dağ manzaralı 185 metrekarelik fitness merkezinde fizyoterapistler eşliğinde spor yapabilecek ve 650 metrekarelik aydınlık toplanma alanını ortak yemek ve dinlenme alanı olarak kullanabilecek.

Chobani, bölgesinde ekonomiyi harekete geçiriyor

Faaliyet gösterdiği yerlerde istihdam ve ekonomik fırsat yaratmaya büyük önem veren Chobani, yeni binayı tasarlamak için yerel mimar-mühendislerle çalıştığı gibi inşaatında da yerel firmalara ve bölgedeki inşaat işçilerine iş olanağı sağladı. 2013 yılında Twin Falls kasabasında dünyanın en büyük yoğurt fabrikasını kurduğundan bu yana Chobani, yeni iş sahalarının gelişmesini ve başka gıda şirketlerinin de bölgede yatırım yapma cesareti bulmasını sağlayarak yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

Basın Bülteni