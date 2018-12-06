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Haluk Levent şehit ailelerini unutmadı

Rock sanatçısı Haluk Levent’ten örnek davranış Antalya Konyaaltı’nda konser veren Levent, konserin 112 bin TL’lik gelirini 8 şehidin ailesine dağıttı

Haluk Levent şehit ailelerini unutmadı

Rock sanatçısı Haluk Levent’ten örnek davranış Antalya Konyaaltı’nda konser veren Levent, konserin 112 bin TL’lik gelirini 8 şehidin ailesine dağıttı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:41
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Haluk Levent şehit ailelerini unutmadı

Antalya Konyaaltı Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Haluk Levent konserin tüm gelirini şehit ailelerine bağışladı. 4 Ekim'de Batman'da yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 askerimiz şehit olmuştu. Konser öncesi sosyal medya hesabından 'Antalya konserimizin tüm sanatçı geliri, şehit olan koca yürekli canların ailelerine bağışlanacak' açıklamasını yapan Levent, sözünü tuttu. Ünlü sanatçı, konserden kazandığı 112 bin TL'yi Batman'da şehit olan 8 askerimizin ailelerine bağışladı. Batman'daki hain saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un babası Yücel Ulus da "Haluk Levent'e çok teşekkür ederiz. Çok duyarlı bir sanatçı. Konser öncesi verdiği sözü tuttu. Şehit ailesi olarak bize 14 bin TL bağışta bulundu" dedi.

Son Güncelleme: 06.12.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventBatmanşehitKonser
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