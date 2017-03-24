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Halkbank’tan Dünya Saati hareketine destek

24 Mart 2017 Cuma 12:57
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Sürdürülebilirlik yaklaşımını iş süreçlerine uyarlamayı sürdüren Halkbank, çevre konusundaki hassasiyeti ile öne çıkmaya devam ediyor. Etkin enerji kullanımında en yeni uygulamaları temsil eden ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ilk Türk bankası olan Halkbank, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dünya Saati (Earth Hour) hareketine 25 Mart tarihinde destek verecek.

Halkbank'tan Dünya Saati hareketine destek
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Dünya Saati hareketi kapsamında Banka, Genel Müdürlük hizmet binalarındaki ışıkları bir saat boyunca kapalı tutarak Dünya Saati hareketinin bir parçası olacak.

Çevresel etkileri en aza indirerek enerji tüketimlerini azaltmanın önemine dikkat çeken Halkbank Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel şunları söyledi;
“Yaşadığımız dünyaya karşı çevresel sorumluluklarımız var. Dünyamızın ömrü de yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan kaynaklar da sınırsız değil. Hepimiz bireyler ve kurumlar olarak üzerimize düşeni yapmalı ve sürdürülebilir çözümlere yönelmeliyiz. Halkbank olarak, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Enerji Yönetim Sistemi ile bir ilke imza atmıştık. Faaliyetlerimizden kaynaklı çevreye verdiğimiz etkileri azaltmak üzere çalışmak ve çevresel konularda farkındalık oluşturabilmek öncelikli hedefimiz. Bu yıl da üç Genel Müdürlük hizmet binamızı Dünya Saati’nde karartarak bu anlamlı harekete destek vereceğiz. Çevreci çabaların etkisinin ve kapsamının her geçen gün artarak devam etmesini diliyoruz.”
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