Halkbank’tan Dünya Saati hareketine destek

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Dünya Saati hareketi kapsamında Banka, Genel Müdürlük hizmet binalarındaki ışıkları bir saat boyunca kapalı tutarak Dünya Saati hareketinin bir parçası olacak.



Çevresel etkileri en aza indirerek enerji tüketimlerini azaltmanın önemine dikkat çeken Halkbank Destek Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel şunları söyledi;

“Yaşadığımız dünyaya karşı çevresel sorumluluklarımız var. Dünyamızın ömrü de yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan kaynaklar da sınırsız değil. Hepimiz bireyler ve kurumlar olarak üzerimize düşeni yapmalı ve sürdürülebilir çözümlere yönelmeliyiz. Halkbank olarak, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Enerji Yönetim Sistemi ile bir ilke imza atmıştık. Faaliyetlerimizden kaynaklı çevreye verdiğimiz etkileri azaltmak üzere çalışmak ve çevresel konularda farkındalık oluşturabilmek öncelikli hedefimiz. Bu yıl da üç Genel Müdürlük hizmet binamızı Dünya Saati’nde karartarak bu anlamlı harekete destek vereceğiz. Çevreci çabaların etkisinin ve kapsamının her geçen gün artarak devam etmesini diliyoruz.”