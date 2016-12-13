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Halkbank'ta Kurumsal İletişim Dairesi'ne Üst Düzey Atama

13 Aralık 2016 Salı 10:43
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"Halk İster Halkbank Yapar" sloganıyla yeni dönem iletişim çalışmalarına güçlü bir başlangıç yapan Halkbank'ın Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'na Neşet Dereli atandı.

Halkbank'ta Kurumsal İletişim Dairesi'ne Üst Düzey Atama
"Halk İster Halkbank Yapar" sloganıyla yeni dönem iletişim çalışmalarına güçlü bir başlangıç yapan Halkbank'ın Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı'na Neşet Dereli atandı. Neşet Dereli bankanın marka ve iletişim stratejisinin oluşturulmasından, kurumsal itibar yönetimi, reklam ve pazarlama iletişimi ile dijital ve sosyal medya iletişimi çalışmalarının planlama ve yönetiminden sorumlu olacak. Pazarlama ve Marka İletişimi alanında 20 yıla yakın bir deneyimi olan ve 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde reklamcılık alanında dersler veren Neşet Dereli, Halkbank’taki görevine atanmadan önce Türk Hava Yolları'nda İnteraktif Pazarlama Müdürü olarak görev alıyordu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Neşet Dereli evli ve bir çocuk babası.
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