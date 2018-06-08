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Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu

Halkbank, “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesiyle 8 ilde bin 200 ilkokul öğrencisinin karne hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulların yaz tatiline girmesine iki hafta kala başlayan etkinlikler kapsamında toplam 20 bin kilometre yol yapan banka, çocukları hem tiyatro ile buluşturdu hem de karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, turun son durağı Şanlıurfa’da Atlıgör İlkokulu öğrencilerine karnelerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte verdi.

Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu

Halkbank, “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesiyle 8 ilde bin 200 ilkokul öğrencisinin karne hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulların yaz tatiline girmesine iki hafta kala başlayan etkinlikler kapsamında toplam 20 bin kilometre yol yapan banka, çocukları hem tiyatro ile buluşturdu hem de karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, turun son durağı Şanlıurfa’da Atlıgör İlkokulu öğrencilerine karnelerini Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte verdi.

08 Haziran 2018 Cuma 13:40
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Halkbank ile 8 ilde bin 200 çocuğun karne hayali gerçek oldu

Halkbank kuruluşunun 80. yıldönümünde başlattığı “Çocuklar İster, Halkbank Yapar” projesi kapsamında, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Rize, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa illerinde köy okullarını ziyaret etti. Yaz tatili öncesinde öğrencileri tiyatroyla buluşturan Banka, Bayram ve karne hediyesi olarak da bin 200 çocuğa bisiklet armağan etti.

Şanlıurfa’da düzenlenen son etkinlikte karne törenine katılarak çocukların heyecanını paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları ifade etti:

“80 yıldır taşıdığımız sosyal sorumluluk bilincini, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na da taşıdık, ‘Çocuklar İster Halkbank Yapar’ anlayışıyla güzel bir proje tasarladık. 80 çocuğun hayalini gerçekleştireceğimiz bu projeyi, gelen yoğun talep üzerine yurt geneline de yayma kararı aldık. Tiyatro tırımızla birlikte Ramazan ayı boyunca 20 bin kilometre yol yaparak, yurdun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik, ilkokul öğrencilerine kukla tiyatrosu gösterileriyle neşe katmayı amaçladık.”


Çocuklar tiyatroyla Halkbank tırında tanıştı


Birçok çocuğun “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesi sayesinde hayatında ilk kez tiyatro izlediğini de vurgulayan Arslan, “Çocuklarımızı tiyatroyla tanıştırmak, bayram ve yaz tatili öncesi güzel vakit geçirmelerini sağlanmak bize de büyük mutluluk verdi. Çocuklarımız da kendilerine verdiğimiz hediyelerle mutlu oldular. Dünyada bir çocuğu sevindirmekten daha güzel bir şey olmadığına inanıyoruz. ‘Çocuklar İster, Halkbank Yapar’ projemizle çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye ve yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Halkbank, “Çocuklar İster Halkbank Yapar” projesi kapsamında gittiği illerde reel sektör ve kamu temsilcileriyle de buluştu. Valilik ve Belediye Başkanlıklarını ziyaret eden banka yöneticileri Ticaret ve Sanayi Odalarıyla da toplantılarda bir araya geldi. Halkbank, illerdeki banka müşterisi esnaf, KOBİ ve sanayicileri de Ramazan Buluşmaları adını verdiği iftar yemeklerinde ağırladı.

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