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HALKBANK GÜCÜNÜ AVRUPA’YA TAŞIDI

13 Mart 2017 Pazartesi 17:36
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Halkbank’ın Belgrad’da geçen yeni reklam kampanyasında başrolü üstlenen Şahan Gökbakar, filmde ailesiyle birlikte turist olarak Belgrad’a giden bir babayı canlandırıyor. “Halk İster Halkbank Yapar” temasının kullanıldığı Halkbank’ın yeni reklam filminde, Bankanın Makedonya ve Sırbistan’daki 65’ten fazla şubesiyle Avrupa’da emin adımlarla büyüdüğü vurgulanıyor.

HALKBANK GÜCÜNÜ AVRUPA'YA TAŞIDI
Halkbank, Avrupa’da yükselen gücünü yeni reklam filmine taşıdı. Şahan Gökbakar yeni reklam filminde, ailesiyle Belgrad tatile çıkan bir babayı canlandırıyor. Reklam filminde oğluyla birlikte selfie çekimler yapan Şahan Gökbakar’ın her fotoğrafına ayrı bir Halkbank şubesinin girmesi ile Bankanın Sırbistan genelindeki yaygın ağı gösteriliyor. Filmin sonunda ailesiyle birlikte bir Halkbank şubesine giren Gökbakar; çalışanlarla kucaklaşıp onlarla sohbet ediyor.

5 yıl dolmadan Avrupa’daki şube sayısı 65’i geçti
Şahan Gökbakar’la sürdürdükleri işbirliğinde, imza attıkları her filmin büyük ses getirdiğine dikkat çeken Halkbank Destek Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel şunları ifade etti:

“Gücü yurt dışına taşan büyük bir markayız ve yurtiçindeki hizmet kalitemizi Avrupa’ya da taşıyoruz. Avrupa’da ilk Halkbank şubesinin açıldığı günden bu yana 5 yıldan az bir süre geçmiş olmasına rağmen, geldiğimiz nokta dikkat çekici. Makedonya ve Sırbistan’da 65’ten fazla şubemiz var. Hizmet anlayışımızı daha fazla kişiye taşımak, daha çok insanın hayatına dokunmak bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Yeni reklam filmimiz bu anlayışı ve büyüyen Halkbank’ı temsil ediyor. Şahan Gökbakar halkı kucaklayan sıcak oyunculuğuyla filme yine çok şey kattı.”
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