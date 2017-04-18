HALK OYLAMASINA İTİRAZLAR

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "Bu referandumun gölge düşmüş noktalarını aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz YSK'dan bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumun iptal edilmesi." dedi.

Aksünger, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Murat Emir ile YSK'ya geldi.

YSK'ya şekil şartına yönelik itirazları yaptıklarını belirten Aksünger, tam hukuksuzluk alanındaki itirazların saat 14.30'da yapılacağını belirtti.

Aksünger, teknik anlamda itiraz ettikleri konuları konuştuklarını ve YSK'nın bunlara ilişkin bir karar vereceğini bildirerek, "Bize göre, burada şaibe çok yüksek olan, çok önemli 3-4 konu vardı. Bunların sonuçlandırılmasına ihtiyaç var. İlçe seçim kuruluna yapacağımız itirazlar bugün 17.00'ye kadar yapılacak. Bunlar tamamen içerik yönünden olacak. Yani 'evet' veya 'hayır'da yanlış yapılmışsa onlarla ilgili konular." diye konuştu.

Buna karşın en önem verdikleri konunun kanunsuzluk haline ilişkin olduğuna işaret eden Aksünger, "Doğu ve Güneydoğu'da yaşanmış bir sürü sıkıntı var. Bunlarla ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Bazı seçmenlerin yerine oy kullanıldığını da belgelemiş durumdayız. Bunları yapanları, bu işe bulaşanların hepsini şikayet edeceğiz, suç duyurularında bulunacağız." ifadelerini kullandı.

- "Devlet, millete karşı bir baskı halinde"

Vatandaşların kafasında seçim sonuçlarının meşruluğuyla ilgili soru işareti bulunduğunu söyleyen Aksünger, şunları kaydetti:

"Biz toplumun hakkını aramak üzere buraya geldik. Biz sadece 'hayır’ın hakkını aramaya gelmedik. Tüm herkesin oyuna saygı duyuyoruz. Biraz önce Çankaya ilçemizdeki 240 üzerinde 'hayır' çıkan sandıkta da bu şekil sorunu olan, özellikle mühürsüz olduğu için onların da iptal edilmesi gerektiğini söyledim. Biz kendi lehimize olan bir konu için değil, kanun hükmünün uygulanması için buraya geldik. Ama görüyoruz ki şu anda ortada ciddi bir baskı var. Devlet, millete karşı bir baskı halinde. Bizim gördüğümüz o. Bunu takip edeceğiz. Bu referandumun gölge düşmüş noktalarını aydınlatmaya çalışacağız. İlk beklentimiz YSK'dan bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi, gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumun iptal edilmesi."

Aksünger, "YSK'nın mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin kararının henüz ortada olmadığı belirtiliyor, siz o kararı gördünüz mü?" sorusu üzerine, "Şu anda o karar daha yazılmış durumda değil. Bizim gözümüzde öyle bir şey de şu anda uygulanabilir durumda değil. O yüzden böyle bir karar olmadığı sürece ben hükümsüz olarak görüyorum." dedi.

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, halk oylamasının iptal edilmesi istemiyle YSK'ya başvurdu.

Bazı vatandaşlar da halk oylamasına ilişkin itiraz dilekçelerini YSK'ya veriyor.

Anadolu Haber Ajansı