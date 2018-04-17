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Halk GYO’dan Sektöre Tam Destek…

Halk GYO, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in, sektörün gelişimine katkı sağlamak, gündemdeki sorunlara yeni çözümler geliştirmek ve sektöre yol göstermek amacıyla 2000 yılından beri düzenlediği “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek vererek öncü misyonunu korudu.

Halk GYO’dan Sektöre Tam Destek…

Halk GYO, gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER’in, sektörün gelişimine katkı sağlamak, gündemdeki sorunlara yeni çözümler geliştirmek ve sektöre yol göstermek amacıyla 2000 yılından beri düzenlediği “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek vererek öncü misyonunu korudu.

17 Nisan 2018 Salı 20:16
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Halk GYO’dan Sektöre Tam Destek…

Bu yıl 16.sı “Gayrimenkulün DNA’sı Mercek Altında” konsepti ile 17 Nisan 2018 tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleştirilen, katılımcı profili her yıl daha da genişleyen ve uluslararası bir markaya dönüşen Zirve, sektörün en önemli buluşma platformlarından biri olarak, yine sektörün geleceğine yön verecek konuları gündemine taşıdı.

Sektörün her kesimden birçok temsilcisinin katılımcı olarak yer aldığı Zirve’de, Konutun Dinamikleri, ‘Gayrimenkulde Tercihlerin DNA’sı Değişiyor mu?’ Gayrimenkulün Ekonomisi ve Finansmanı’ gibi çeşitli konu başlıkları ile sektörün nabzı tutuldu.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlayacak etkinliklere destek veren ve bu konuda öncü olmak misyonu ile hareket eden Halk GYO, uluslararası bir markaya dönüşen “Gayrimenkul Zirvesi’ne bu yıl “ Zirve Sponsoru” başlığıyla destek verdi. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı olarak aynı zamanda Zirve’ye ev sahipliği de yapan Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin “Gayrimenkul sektörünün dinamizmi, talep yoğun yapısı, sektörün önemli kuruluşlarından biri olarak bizleri heyecanlandırıyor.

Sektörün gelişimine ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacak, sektörümüzün, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında önemini ve büyüklüğünü anlatacak, yatırımcı kitlelere sektörümüzün sunduğu değerlerden bahsedecek her türlü platformda Halk GYO olarak yer almak ve öncü olmak bizler için önemli. 2017 yılsonunda “Türkiye’nin İlk GYO Sukuk İhracı”nı gerçekleştirerek özellikle sektördeki gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaştırılması konusunda da önemli çalışmalarda bulunan öncü bir kurum olarak, gayrimenkul sektörünün sadece konut alıp satmaktan ibaret olmadığını, sektörün her segmenti ile katma değer yaratarak büyümesinin önemini bu tür sosyal platformlarda yer alarak anlatmalıyız” dedi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 13:57
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