Halit Akçatepe vefat etti

Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe, Ataşehir'de bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Akçatepe, Hababam Sınıfı'ndaki "Güdük Necmi", Süt Kardeşler'deki "Ramazan", Köyden İndim Şehire filmindeki "Gayret" karakterleriyle sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuştu.

Yeşilçam'da yas

Halit Akçatepe'nin vefatı Yeşilçam oyuncularını da yasa boğdu.

Sanatçı Türkan Şoray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akçatepe'nin Türk sinemasının en vazgeçilmez, unutulmaz ve en sevilen karakterlerinden biri olduğunu belirterek, "Gerçek ağabeyimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun." dedi.

Sanatçının vefatı dolayısıyla üzüntüsünü dile getiren sanatçı Hülya Koçyiğit de şunları kaydetti:

"Onunla beraber olmak, aynı ortamı paylaşmak bana her zaman huzur ve keyif vermiştir. Bu özel anları özlemle anacağım. Bütün sevenlerinin, Türk sinemasının, hepimizin başı sağolsun. Peş peşe kaybettiğimiz bu önemli değerlerin yeri asla doldurulamayacak."

Sanatçı Filiz Akın, Akçatepe ile en son Ertem Eğilmez'in "Tatlı Dillim" filminde çalıştıklarını hatırlatarak, "Sonra da festivallerde görüştüğümüz oldu. Hep olumlu, sevgi dolu, hep neşe veren, hiç yaşlanmayan biri gibiydi. Çok sevilen bir büyük usta daha gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Selda Alkor çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Çok sevdiğim bir insandı. Ben Halit ile tiyatroda birlikte çalıştım. Özel bir yeri de var bu yüzden. Türkiye onu asla unutmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Haber Ajansı