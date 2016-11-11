Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, arkadaşlarıyla Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki bir halı sahada futbol maçı yapan 41 yaşındaki Resul Kaçar, bir anda yere yığıldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaçar'a yaklaşık 10 dakika süreyle saha ortasında kalp masajı yaptı. Ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Halı saha maçı öncesinde arkadaşlarına göğüs bölgesinin ağrıdığını söyleyen Kaçar'ın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı