Halep'ten tahliye edilen ailelere gıda yardımı

HATAY (AA) - Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya Vakfınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek, İdlib'e getirilen 3 bin 400 aileye gıda kolisi gönderildi.

Vakfın Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki merkezinde gönüllüler tarafından hazırlanan gıda kolileri, tahliye edilen Halepli ailelere ulaştırılıyor.

Avrasya Vakfının Suriye Yardım Koordinatörü Abdurrahman Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahliye edilen ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini bildirdi.

İdlib'teki kamplara gelen ailelerin ilk günden bu yana yanında olduklarını belirten Dede, "Reyhanlı'daki lojistik merkezimizde gönüllü arkadaşlarımız tarafından aileler için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün 3 bin 400 Halepli aileye daha gıda yardımlarımızı gönderdik." dedi.

Dede, bölgeye yardımların süreceğini ifade etti.

Anadolu Haber Ajansı