HALEP'TEN SİVİLLERİN TAHLİYESİ

HATAY (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenlerle ilgili gelişmeler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk ve yabancı 120 basın mensubu tarafından takip ediliyor.

Halep'te sivillerin tahliye edilmesiyle ilgili gelişmeler, yerli ve yabancı basın mensupları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Alınan bilgiye göre, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 70'i Türk toplam 120 basın mensubu, gelişmeleri buradan takip ediyor.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Suriye sınırındaki gelişmeleri izleyen gazetecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla sınıra mobil basın merkezi kurdu.

BYEGM ekipleri, bölgede görev yapan gazetecilere bugün çeşitli hediyeler dağıttı.

Gazeteciler için sınır kapısı yanındaki otoparka çadır kuran Reyhanlı Belediyesi ekipleri de basın mensuplarına sıcak içecek ikram ediyor.

Anadolu Haber Ajansı