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Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepkiler

13 Aralık 2016 Salı 10:39
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, saldırıları protesto etti

Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepkiler
İSTANBUL (AA) - Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırılar, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Özgür-Der üyeleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı.

"Emperyalist Rusya, Suriye'den defol" pankartı taşıyan grup, Halep'teki saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti. Beşşar Esed, Rusya ve İran aleyhine slogan atan katılımcılar, Fatiha Suresi'ni okudu.

Eylemde kısa bir konuşma yapan grup üyesi Mehmet Ali Aslan, katılımcılarla "Savaşa Girdi Kalbim" adlı marşı seslendirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylem, grubun dağılmasıyla sona erdi.


Anadolu Haber Ajansı
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