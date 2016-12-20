ÇORUM (AA) - Beşir Derneği tarafından başlatılan "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında, Çorum ve Osmancık ilçesindeki sivil toplum örgütleri ve yardımseverler tarafından temin edilen yaklaşık 50 ton gıda ve giyecek bölgeye gönderildi.

Çorum Beşir Derneği öncülüğünde yürütülen kampanya çerçevesinde, Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon ve UKBA ile vatandaşların desteğiyle toplanan un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere yaklaşık 50 ton yardım malzemesi yüklü 2 tırın Halep'e uğurlanması için Varinli Caddesi'ndeki dernek merkezi önünde tören düzenlendi.

Burada konuşan Beşir Derneği İl Başkanı Mehmet Murat Beşikçioğlu, Suriye'nin Halep kentinde insanlık dramı yaşandığını, orada mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

81 il ve birçok ilçede yardım topladıklarını anlatan Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün buradan yolcu ettiğimiz tırları, orada zulüm altında yardım bekleyen masum sivil vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve orada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için gönderiyoruz. Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatlarını yapmaktayız. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bulunan bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır."

Çalışmalarını 5 yıldır bağışçıların desteğiyle yürüttüklerini vurgulayan Beşikçioğlu, "Bundan sonra da aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Halep'e uğurlandı.

Anadolu Haber Ajansı