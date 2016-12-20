banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

"Halep İçin Uzat Elini" kampanyası

20 Aralık 2016 Salı 15:15
Bu haber 456 kez okundu

Beşir Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Çorum'da sivil toplum örgütleri ve yardımsever vatandaşlar tarafından temin edilen yaklaşık 50 ton gıda ve giyecek bölgeye gönderildi

ÇORUM (AA) - Beşir Derneği tarafından başlatılan "Halep İçin Uzat Elini" kampanyası kapsamında, Çorum ve Osmancık ilçesindeki sivil toplum örgütleri ve yardımseverler tarafından temin edilen yaklaşık 50 ton gıda ve giyecek bölgeye gönderildi.

Çorum Beşir Derneği öncülüğünde yürütülen kampanya çerçevesinde, Semerkand Vakfı, TÜMSİAD, Genç-Kon ve UKBA ile vatandaşların desteğiyle toplanan un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere yaklaşık 50 ton yardım malzemesi yüklü 2 tırın Halep'e uğurlanması için Varinli Caddesi'ndeki dernek merkezi önünde tören düzenlendi.

Burada konuşan Beşir Derneği İl Başkanı Mehmet Murat Beşikçioğlu, Suriye'nin Halep kentinde insanlık dramı yaşandığını, orada mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

81 il ve birçok ilçede yardım topladıklarını anlatan Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Bugün buradan yolcu ettiğimiz tırları, orada zulüm altında yardım bekleyen masum sivil vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve orada yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için gönderiyoruz. Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevkiyatlarını yapmaktayız. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bulunan bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır."

Çalışmalarını 5 yıldır bağışçıların desteğiyle yürüttüklerini vurgulayan Beşikçioğlu, "Bundan sonra da aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Duaların ardından insani yardım malzemesi yüklü tırlar, Halep'e uğurlandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.