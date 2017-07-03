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HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:04
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Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için tören düzenlendi

HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer için tören yapıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Sezer'in Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Sezer'in cenazesi, memleketi Mersin'e götürülmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile polis ve askerler katıldı.

Çukurca'nın Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

Anadolu Haber Ajansı
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