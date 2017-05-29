Hakim, boşanma kararını otoparkta verdi

İZMİR (AA) - İzmir 8. Aile Mahkemesindeki bir boşanma davası, taraflardan 56 yaşındaki Saliha Kaplan sedyeyle duruşma salonuna çıkarılamadığı için adliye otoparkında görüldü.

Obeziteye bağlı çeşitli hastalıkları olan ve yürüyemeyen 56 yaşındaki Saliha Kaplan, İzmir 8. Aile Ceza Mahkemesindeki boşanma davasının son duruşması için Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan evinden ambulansla İzmir Adalet Sarayı'na getirildi.

Kaplan, sedyeyle duruşma salonuna çıkartılamadığından bir süre ambulans içerisinde sedye üzerinde bekletildi. Kadının avukatının durumu bildirmesi üzerine hakim, resen celse açılmasına karar verdi.

Adliye C Blok girişindeki otoparkta görülen duruşmada hakim, zabıt katibi ve taraf avukatları huzurunda Kaplan ile eşi İrfan Kaplan'ın (57) ifadesi alındı.

27 yıllık evli çiftin anlaşarak boşanmak istediklerini iletmeleri üzerine hakim, çiftin boşanmasına karar verdi.

Saliha Kaplan, duruşma sonrası ambulansla evine götürüldü.

Anadolu Haber Ajansı