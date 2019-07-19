Hakan Atilla tahliye edildi

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, hakkında verilen 32 aylık hapis cezasını tamamladı.

Pensilvanya'daki cezaevinden çıkartılarak Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi'ne getirilen Atilla'nın gönderim işlemleri başlatıldı.

ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.