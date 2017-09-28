banner181
Ana SayfaGÜNCEL

HAFTADA 9 SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR

28 Eylül 2017 Perşembe 06:01
Bu haber 653 kez okundu

Yaz tatilinin ardından okulların açılması ve başlayan yol çalışmaları büyük şehirlerdeki trafik çilesini artırırken, bir çalışanın haftada ortalama 7,5 ile 9 saat arası trafikte harcanıyor. Toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin günde ortalama 1 saat 31 dakikasını trafikte geçirdiği İstanbul’da, çalışanların yüzde 30’luk dilimi en az iki saatini toplu taşıma araçlarında geçiriyor.

HAFTADA 9 SAATİMİZ TRAFİKTE GEÇİYOR
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, dünyanın en iyi ve en kötü trafiğine sahip şehirlerini inceledi. Ajans Press’in, toplu ulaşım ve haritalama uygulaması Moovit verilerinden derlediği bilgilere göre İstanbulluların yüzde 66’sı 1 kere, yüzde 26’sı ise en az iki kere aktarma yapıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, ortalama 19 dakika durakta bekliyor. Her gün trafikte geçirilen ortalama süre Ankara’da 71, Antalya’da 63, İzmir ve Bursa’da 62 dakika olarak hesaplandı. Bu verilere göre 6 gün çalışan bir İstanbullu haftada ortalama 9 saatten fazlasını trafikte kaybederken, Ankaralı vatandaşlar 7 saatini, Antalya, İzmir ve Bursa’da ise 6 saatini trafikte kaybediyor. Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya incelemesinde bu yıl içerisinde trafik konulu 145 bin 681 haber yansıması saptanırken; trafik haberleri içerisinde ise 33 bin 690 trafik kazası haberi tespit edildi.



DÜNYA’DAN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR


En iyi sürüş kentlerinin yarısından fazlası Avrupa’da bulunurken Kuzey Amerika, Avustralya, Asya ve Birleşik Arap Emirlikleri sürüş kalitesinin en iyi olduğu bölgeler oldu. Düsseldorf dünyanın araç kullanımında en iyi şehri olurken, İsviçre en düşük trafik kazasının yaşandığı ülke oldu. Hollanda’nın Rotterdam ve Amsterdam şehirleri dünyanın en az trafiğe sahip ilk on şehri içerisinde yer almayı başardı. New York ise, saati 23.80 dolarla dünyanın en pahalı otopark ücretinin alındığı şehir olarak dikkat çekti.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.