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GÜVENLİ ONLİNE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN 10 İPUCU

Yılbaşı dönemi, tüketicilerin kredi kartı ya da hesap bilgileri peşindeki siber suçluların iştahını kabartıyor. “İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyise, genelliklegerçek değildir“ bilgisini paylaşan ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, “3 bin liralık telefon size 300 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın“ diye konuştu.

GÜVENLİ ONLİNE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN 10 İPUCU

Yılbaşı dönemi, tüketicilerin kredi kartı ya da hesap bilgileri peşindeki siber suçluların iştahını kabartıyor. “İnternet ve sosyal medya üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyise, genelliklegerçek değildir“ bilgisini paylaşan ESET Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen, “3 bin liralık telefon size 300 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın“ diye konuştu.

26 Aralık 2017 Salı 11:37
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GÜVENLİ ONLİNE YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN 10 İPUCU

Gürcan Şen, PC’ler ve akıllı telefonlarla güvenli online yılbaşı alışverişi için 10 ipucu paylaştı. Önce bakım, sonra alışveriş yapın. İnternet tarayıcınızı, işletim sisteminizi ve güvenlik yazılımınızı güncelleyin. Bu güncellemeler zararlı yazılımlara ve dolandırıcılıklara karşı sizi koruyacaktır. Fırsat bulmuşken bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları silin, temizlik yapın ve sisteminizi rahatlatın. Online parasal aktivitelere başlamadan sisteminizi ücretsiz olarak zararlı yazılımlara karşı tarayabilirsiniz: www.eset.com/tr/online-scanner. Aynı şekilde cep telefonlarınızın da sistemlerini güncel tutun.

Verilerinizi, fotoğraflarınızı kaybolmadan yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucu çökmesi ya da verilerinizin kötü amaçlı olarak şifrelenmesi gibi tehlikelere karşı bilgilerinizi ve dijital fotoğraflarınızı düzenli olarak yedekleyin!

Bildik yerden alışveriş yapın. Doyurucu bilgi sağlayan, teslimatta sorun yaşatmayan ve kendini kanıtlamış internet sitelerinden alışveriş yapın.

İnanılmaz tekliflere inanmayın. Eğer teklif gerçek olamayacak kadar güzelse büyük ihtimalle gerçek değildir. Örneğin revaçta olan 3 bin liralık bir telefon 300 liraya satılıyorsa, bu tekliften uzak durmanızda fayda var. Her indirim sahtedir demiyoruz, ama kendinize ‘bu kadar da olur mu?‘ diye sorun.

Güvenli parasal transferler yapın. Online sipariş verirken, internet sayfasının SSL kullandığına emin olun. Genel olarak tarayıcınızda küçük bir kilit sembolü olarak gözükür. Eğer bu sembolü göremiyorsanız, URL (adres çubuğunu) kontrol edin. İnternet sitenizin önünde http yerine https ya da shttp görmeniz gereklidir. Öte yandan bazı internet güvenlik yazılımları da parasal tranferlerde ekstra koruma sunuyor. ESET yazılımlarında yer alan ‘Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması‘ ile finansal işlemlerde sahte siteler ve klavye okuyuculara karşı güvenlik sağlıyor.

Halka açık Wi-Fi noktalarında alışveriş yapmayın. Eğer alışveriş yapacaksanız Wi-Fi bağlantısının güvenli olduğundan emin olun. Bağlantı ikonundaki kilit sembolünü arayın. Halka açık ücretsiz bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgileriniz çok kolay görüntülenir ve bu da başınıza gelmesini hiç istemeyeceğiniz bir hırsızlığa yol açabilir.

Çok fazla soru soranlara dikkat edin. Bazı zararlı yazılımlar çevrimiçi dolduracağınız formlara otomatik olarak satır ekleyebilir. Bir site size haddinden fazla soru soruyorsa, örneğin annenizin kızlık soyadı gibi, alışverişi hemen bırakın.

Koruma yazılımı kullanın. Dijital dünyaya her gün 390 bin zararlı yazılım dahil oluyor. Lisanslı ve proaktif internet güvenliği yazılımları, PC‘lerinizi, tabletlerinizi ve telefonlarınızı bu zararlı yazılımlardan korur. Güncel ESET yazılımları sizi siber suçlulara karşı güvende tutar.

Telefonuma bir şey olmaz demeyin. Mobil telefonlara yönelik siber saldırılarda yoğun artış söz konusu Ayrıca telefonlar çok fazla unutuluyor, kayboluyor ya da çalınıyor. Mobil güvenlik yazılımlarıyla telefonunuzu siber saldırılara karşı koruyabilir, kaybolması durumunda kilitleyebilir, hatta kötü ellere geçmesin diye verilerinizi uzaktan silebilirsiniz. ESET Mobile Security, bu imkanları sunuyor: http://www.eset.com/tr/home/products/mobile-security-android/

Alışveriş sonrası kredi kartı ekstrelerinizi / hareketlerinizi kontrol edin. Dolandırıldıysanız ilk olarak ekstreden fark edebilirsiniz. Size yabancı gelen harcamalara dikkat edin. Örneğin Bodrum’da tatil yapmadıysanız fakat Bodrum’da harcama yaptığınız görünüyor ise bankanızla hemen irtibata geçmekte fayda var.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 11:47
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