“Güvenli bir yolculuk için lastik kontrolü şart”

Michelin, yola çıkacak olanlara güvenli yolculuk için şu tavsiyelerde bulunuyor;

Yola çıkmadan önce yedek lastikleriniz de dahil olmak üzere, tüm lastiklerinizi kontrol edin.

Sürüş performansınızı etkileyecek kesik, çatlak ve dengesiz aşınma gibi deformasyonların olup olmadığını kontrol edin.

Aşınma belirtilerini gözle, elle kontrol etmenin yanı sıra, diş ölçerle de lastiğin farklı noktalarını gözden geçirin.

Kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktaları tespit etmeniz halinde lastiğinizi değiştirin.

Herhangi bir aşınma veya iki lastik arasında bir aşınma farklılığı tespit ederseniz, aracınızı doğrudan bir lastik uzmanına götürün.

Lastiğinizin aşınma derecesi 1.6 mm yasal sınırını aşmışsa lastiğinizi hemen değiştirin.

Lastiklerinizin doğru basınç seviyesinde olduğundan emin olun. Lastik basıncının olması gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performans ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkiler.

Doğru basıncın, lastiklerinize daha fazla güvenlik, daha uzun kilometre ömrü ve optimum yakıt tüketimi sağladığını unutmayın.

Aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan basınç değerlerini esas alın. Basınç seviyesini lastiğiniz soğukken ölçmeniz en doğru sonucu almanızı sağlayacaktır.

Karşılaşabileceğiniz riskleri önceden görmek amacıyla aracınızı sürerken mümkün olduğunca ileriye bakın ve sabit hızda devam edin.

Yakıtınızı mutlaka lisanslı yakıt istasyonlarından alın.