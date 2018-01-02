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Gürültüyü hayatınızdan çıkartın

Plantronics Voyager 8200 UC, gürültüyü engelleyerek işinize konsantre olmanızı sağlıyor. İstediğiniz ortamda gürültüden izole olacağınız kulaklıkla dilediğiniz görüşmeyi yapabilirsiniz

Gürültüyü hayatınızdan çıkartın

Plantronics Voyager 8200 UC, gürültüyü engelleyerek işinize konsantre olmanızı sağlıyor. İstediğiniz ortamda gürültüden izole olacağınız kulaklıkla dilediğiniz görüşmeyi yapabilirsiniz

02 Ocak 2018 Salı 14:36
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Gürültüyü hayatınızdan çıkartın

Gürültüyü hayatınızdan çıkartınGürültü faktörü; çoğumuz için evde ya da işte rahatsız edici hatta dikkat dağıtıcı bir etken olabiliyor. Plantronics’in işinize çok yarayacak kulaklık modeli Voyager 8200 UC ile ister açık bir ofiste ister kalabalık bir ortamda dilediğiniz görüşmeyi yapabilirsiniz. Konforun ön plana çıktığı tasarımıyla Voyager 8200 UC, aktif gürültü önleme özelliği ile tüm dış seslerin yarattığı gürültüyü engelliyor. 

Voyager 8200 UC’nin yumuşak kulak yastıkları, 24 saat dinleme süresi ve ekstra 3.5 mm ses kablosu, ofiste, uçakta ya da hareket halindeyken bile telefon görüşmesi yapmanıza ya da müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Net bir ses akışına sahip kulaklık, yüksekten alçağa tüm sesleri ‘doğal’a yakın ve net olarak duymanızı sağlıyor. Voyager 8200 UC’nin hi-fi stereo ses kalitesi, çift modlu etkin gürültü önleme özelliği ve arka plandaki gürültüyü kesen bomless çift yönlü gürültü filtreleme mikrofonu sayesinde görüşmelerinize odaklanabilirsiniz. 

Daima bağlı kalın
Voyager 8200 UC, BT600 adaptörü ile bilgisayara kolaylıkla bağlanabiliyor. Bilgisayar ve cep telefonuna aynı anda bağlı kalabilen kulaklık, gelen tüm çağrıları yanıtlamanızı sağlıyor. Bluetooth adaptörü üzerindeki yönlendirici ışıklar bilgisayar bağlantı durumunuzu gösterirken, görüşmenin sessiz modda yapıldığı uyarısını da veriyor. Voyager 8200 UC, PC, cep telefonu, tablet ve bluetooth destekli masa üstü telefonlara kolayca bağlanıyor. 

30 metre gibi geniş bir çekim alanına sahip kulaklıkla müzik dinlerken müziği durdurup gelen çağrıları yanıtlayabilirsiniz. Çağrınız bittikten sonra müziğe kaldığınız yerden devam edebileceğiniz kulaklık akıllı sensör teknolojisini de gözler önüne seriyor. 
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 02.01.2018 14:39
Anahtar Kelimeler:
Plantronics Voyager 8200 UC
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