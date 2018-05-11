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Güriş Holding Doğuş’un Maslak’taki arazisini satın aldı

Güriş Holding Doğuş’un Maslak’taki arazisini satın aldı

11 Mayıs 2018 Cuma 12:17
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Güriş Holding Doğuş’un Maslak’taki arazisini satın aldı

Doğuş Grubu’na ait satışa çıkartılan Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerindeki arazisinin kimin alacağı son dönemde oldukça merak uyandırmıştı. 2500 m2’lik arazinin yeni sahibi enerji, inşaat, endüstri, turizm ve sanayi alanlarında 1958 yılından beri Türkiye’de hizmet veren GÜRİŞ Holding oldu. GÜRİŞ Holding bugüne kadar baraj, termik santral, hastane, okul, metro, tünel inşaatları yaptı. Bunun yanında çelik imalatları, otel, madencilik ve rüzgar, jeotermal, hidroelektrik santralleri gibi yenilenebilir enerji santralleri yapımı ve işletmeciliği gibi birçok konuda Türkiye’ye değer katmaya devam etmektedir.

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