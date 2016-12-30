Güral Porselen’den yeni yıla özel ‘Harika’ serisi

Porselen deyince akla ilk gelen marka Güral Porselen, yeni yılda da sofraları süslemeye devam ediyor. Kendine özgü sade görünüşü ve mükemmel tasarımıyla ‘Harika’ serisi yuvarlak bone yemek takımı, eşsiz sofralar kurmanızı sağlayarak ruhunuza naif dokunuşlar yapacak.

Işığı geçirebilen, şeffaf ve fonksiyonel ‘Harika’ serisi yuvarlak bone yemek takımı, yılbaşı sunumlarını özel takımlarda yapmak isteyenler için tasarlandı. Sofrayı sanata çeviren Güral Porselen, ‘Harika’ serisini yeni yıla özel fiyatlarıyla zevk sahibi hanımların beğenisine sunuyor. 85 parçadan oluşan ve yılbaşına özel 846 liradan satışa sunulan ‘Harika’ serisine satış noktalarının yanı sıra ‘www.gural.com.tr’yi tıklayarak ulaşmak da mümkün.

Günümüzde oldukça önem gören sofra sunumunun en temel parçası olan şık porselenlerin üretiminde Türkiye’nin en iyi ve en köklü markalarından olan Güral Porselen, eşsiz sunumlar ve lezzetli sofralar için yeni modellerini üretmeye devam ediyor.

Güral Porselen, kalitesinden ve asaletinden ödün vermeyerek ürettiği dünyaca ünlü porselenleriyle yıllardır sofralara şık ve zarif dokunuşlar yapıyor.

‘Harika’ serisi yuvarlak bone yemek takımı ve tüm Güral Porselen ürünlerine özel fiyatlarla Güral Porselen satış noktaları ve ‘gural.com.tr’ adresinden ulaşmak mümkün.