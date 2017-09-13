Günün temposuna LC WAIKIKI ile yetiş

LC Waikiki’nin yeni sezon ayakkabı koleksiyonunda yeni trendler öne çıkıyor. Koleksiyonda yer alan sezonun modası dolgu topuklar, kadifeler, kadınlara hem gece hem gündüz şıklığı yakalama fırsatı sunuyor. Koleksiyondaki spor modeller günün her saatinde konforlu adımlar için tasarlandı. Tüm zamanların klasiği babetler geniş renk seçenekleriyle koleksiyonun olmazsa olmazları arasında… Parlak detayların kullanıldığı ayakkabı modelleri günümüzün modasını sokağa taşıyor.

Erkekler için de birbirinden şık modellerin yer aldığı LC Waikiki ayakkabı koleksiyonunda, gün boyu rahat adımlar sunan seçenekler öne çıkıyor. Siyah, kırmızı, haki ve lacivert tonlarında ayakkabı modelleri kombinlerin tamamlayıcısı olacak. Bilekli modeller spor tarzlara hitap ederken, spor ve klasik modeller ister takım elbiselerle ister günlük kombinlere eşlik ediyor.

Basın Bülteni