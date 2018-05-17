Günsan yeni seri şalt ürünleri ile Anadolu’da!

Yenilikçi ürün ve çözümleri ile sektörde fark yaratan Günsan Elektrik, yeni nesil üretim teknolojisi sayesinde 3kA’den 6kA’e çıkan Valta serisindeki otomatik sigortaları, gerçekleştirdiği seminer ile Malatya’daki elektrikçilerin beğenisine sundu. Toplantıda, 6kA otomatik sigortalar dışında, yeni ürünler arasında bulunan kaçak akım koruma anahtarı, kompakt şalter, kontaktör, termik röle ve kompanzasyon kontaktörü de tanıtıldı.

Seminer sırasında daha yüksek ve kesintisiz performansı ile kullanıcılar için muhteşem bir deneyim sağlayan Valta serisindeki yeni nesil kompakt şalterler hakkında bilgi verilirken, kolay aksesuar montajı ile elektrikçilere sunulan daha hızlı, konforlu ve güvenli çalışma ortamından da bahsedildi. Numuneler üzerinden ürünleri inceleme fırsatı da bulan katılımcılar ürünlerin güvenlik odağı hakkında da bilgi sahibi oldu.

Seminer süresince #piyasayıaltedenşalt hashtag’i ile fotoğraflarını paylaşarak en fazla beğeni alan elektrikçilere çeşitli hediyeler verildi. Günsan seminerler serisine Anadolu’nun farklı kentlerinde devam edecek.