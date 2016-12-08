''Güneş potansiyeli olarak Avrupa’da ikinciyiz''

Karbondioksit salınımının en fazla olduğu ülkelerin ele alındığı yayının Türkiye bölümünde söz alan isimler, etkinliği düzenleyen The Climate Reality Project’in kurucusu Al Gore, Yeşilist’in kurucusu ve Climate Reality Project Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva Tohumcu ve EkoRE CEO’su Serhan Süzer oldu. Konuşmalarda, Türkiye’nin karbondioksit salınımının en fazla olduğu 24 ülke içerisinde, 23. sırada yer aldığı belirtilirken, bu salınımdaki en büyük etkenin enerji kaynaklı olduğu vurgulandı. Doğanın sunduğu imkanların teknolojiyle buluşturulması gerektiğini söyleyen Serhan Süzer ise, Türkiye’nin tüm enerji ihtiyacının Güneş’ten karşılanabileceğine dikkat çekti.

Küresel iklimin etkilerini tüm dünyaya çarpıcı bir gerçeklikle anlatan 24 Hours of Reality, bu yıl 5-6 Aralık tarihlerinde canlı yayın üzerinden milyonlarca kişiye ulaştı. Nobel Ödüllü, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore’un kurucusu olduğu The Climate Reality Project tarafından düzenlenen etkinlikte, karbondioksit salınımının en fazla olduğu 24 ülkedeki iklim sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Türkiye saatindeki konuşmalar, Al Gore, Yeşilist’in kurucusu ve Climate Reality Derneği Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva Tohumcu ve EkoRE CEO’su Serhan Süzer tarafından gerçekleştirildi.

Al Gore: Türkiye’nin yarısı çöl olabilir

Etkinliğin Türkiye saatinde söz alan ilk isim Al Gore oldu. Türkiye’nin sıralamada 23. olduğunu belirten Al Gore, salınımda en büyük etkenin yüzde 73 ile enerji kaynaklı olduğunu söyledi. Elektrik, ısıtma, imalat, inşaat gibi alanlarda salınımın azaltılması gerektiğini belirten Al Gore, Türkiye’nin de imzaladığı Paris Anlaşması ile birlikte önemli adımlar atılacağını ifade etti. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de küresel iklimden etkilendiğini ifade eden Al Gore, bu durumun sadece sıcaklığa değil, aşırı yağışlara da yol açtığını anlatırken, Trabzon, Bartın ve Edirne’den sel görüntüleri paylaştı. Kuraklık tehdidi yaşayan ülkeler arasında yer aldığımızı vurgulayan Al Gore, Türkiye’nin neredeyse yarısının çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

Ergem Şenyuva Tohumcu: Temiz enerji şirketler için maliyet değil, imkan yaratıyor

Yeşilist’in kurucusu ve Climate Reality Derneği Türkiye Temsilcisi Ergem Şenyuva Tohumcu, Türkiye saatindeki ikinci konuşmayı gerçekleştirdi. 2010 yılında Al Gore’dan aldığı iklim eğitiminin ardından Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde iklim lideri olarak seminerler veren Tohumcu, “Türkiye’de temiz enerjiye geçiş başladı. Ancak bunun hızlandırılması için iklim değişikliği konusunda hükümetin ileriye dönük politikalarının önemi büyük. İklim değişikliğinin bir kriz olduğu gerçek ama bu konuda yapılacaklar şirketler için maliyet değil gelir imkanları yaratıyor. Tek yapmamız gereken doğru adımları atmak” dedi.

Serhan Süzer: Güneş potansiyeli olarak Avrupa’da ikinciyiz

Kanaat önderleri, politikacılar, bilim adamları ve uzmanların görüşlerini aktardığı etkinlikte, Türkiye saatinin kapanışını, EkoRE CEO’su Serhan Süzer yaptı. Avrupa’da, İspanya’dan sonra güneş potansiyeli en yüksek ikinci ülke olduğumuzu belirten Süzer, sadece güneş ile ülkenin tüm enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. EkoRE olarak Türkiye’de bu konuda çalışan nadir şirketlerden biri olduklarını ifade eden Serhan Süzer, “Doğa bize böyle bir imkan sunmuşken, bizim de elimizdeki teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak güneş enerjisinden faydalanmamız gerekiyor. Ben de cesur bir yatırımcı olarak bu alandaki tüm yatırımımı, bir güneş enerjisi teknolojisi olan Concentrating Solar Power (Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi) üzerine yaptım. Yaptığımız stratejik çalışmalar ile her yıl kendimizi geliştirerek, sürdürülebilir enerji konusundaki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” diyerek Türkiye saatini noktaladı.