Gümrük kapılarında oy verme işlemleri devam ediyor

ANTALYA (AA) - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, Antalya Havalimanı'nda kurulan üç sandıkta ilk gün 291 kişi oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, Antalya Havalimanı'nda giriş katı, gelen yolcu ve giden yolcu kısımlarına kurulan 3 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışında yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı gurbetçiler, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullanabiliyor. Antalya Havalimanı'nda ilk gün 291 kişi oy kullandı.

Oy kullanan gurbetçilerden Habibe Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için Berlin'den geldiğini söyledi. Havaalanlarında oy kullanmanın çok büyük kolaylık olduğunu belirten Koçak, "Ailece Türkiye'ye geldik ve oylarımızı kullandık." dedi.

Ertuğrul Yılmaz, 45 yıldır Münih'te ikamet ettiğini ve her yıl Türkiye'ye tatile geldiğini vurgulayarak, "Eşimi beş ay önce kaybettim. Allah devletimize, toprağımıza, bayrağımıza zeval vermesin. Sonuçlar güzel olur inşallah." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Hüseyin Asmas ise vatan, millet ve bayrak için oy kullandığını ifade ederek, "Almanya'da da oyumuzu kullanabilirdik ama burada kullandık. Gurbetçiler olarak çok sevindirici bir olay, önceden böyle bir hakkımız yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

- Oy kullanamadıkları için üzüldüler

Durmuş Güngör ise Almanya'dan tatil için geldiğini ve 13 Nisan'da döneceğini söyledi. Yurt dışında 13 Nisan'dan önce sandıkların kapanacağını anımsatan Güngör, "Almanya'da yaşıyorum ama ikametgahım Türkiye'de görünüyor. İkametgahım burada olduğu için gümrüklerde oy kullanamıyorum, 16 Nisan'da da Türkiye'de olamayacağım. Vatandaşlık görevimi yerine getiremedim, onun için çok üzüldüm." diye konuştu.

Durmuş Güngör'ün eşi Şehriban Güngör de ilk kez oy kullanamadığını belirterek, "Böyle bir durum olduğu bilseydik tatilimizi bir ay sonrasına ertelerdik." dedi.

- Marmaris'te ilk gün 5 kişi oy kullandı

Muğla'daki Marmaris Limanı Gümrük Kapısı'nda da oy kullanma işlemi devam ediyor.

Marmaris Seçim Kurulu Başkanlığınca limanın gümrük kapısında kurulan bir sandıkta, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ilk 24 saatte 5 oy kullanıldı.

Marmaris Seçim Kurulunca liman gümrük kapısına, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanmalarının vatandaşlık görevi olduğunu ve oy kullanma işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini anlatan afişler asıldı.

Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminalinde kurulan iki sandıkta ise dün toplam 8 oy kullanıldı.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 16 Nisan Pazar günü 17.00'de sona erecek.

Anadolu Haber Ajansı